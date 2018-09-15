هبوط اول طائرة ركاب في محافظة البرز غرب طهران

كرج / 15 ايلول / سبتمبر /ارنا-
هبطت طائرة لنقل الركاب للمرة الاولي في مطار 'بيام' الدولي بمدينة كرج مركز محافظة البرز الواقعة غرب طهران.

وهبطت الطائرة التي كانت تقل 160 راكبا في المطار قادمة من مدينة مشهد في محافظة خراسان الرضوية (شمال شرق) بعد ظهر الجمعة ومن ثم اقلعت بعد نحو ساعة الي مشهد وهي تقل عددا مماثلا من الركاب.
وفي تصريح ادلي به لمراسل 'ارنا' قال المدير التنفيذي لمنطقة 'بيام البرز' الاقتصادية الخاصة ومطار 'بيام' الدولي سعيد زرندي، ان مدرج المطار يبلغ طوله 4 الاف متر وعرضه 60 مترا وتبلغ مساحة حضيرة الطائرات فيه 128 الف متر مربع ويعد من اكبر مطارات البلاد وله امكانية استقبال الطائرات العملاقة للركاب والشحن.
وصرح انه وبعد تدشين قسم الركاب في مطار 'بيام' ستبلغ طاقة المطار في مجال نقل الركاب اكثر من 500 الف سنويا حتي نهاية العام القادم، مما يساعد في خفض الزخم علي مطاري 'مهرآباد' و'الامام الخميني (رض)'.
يذكر ان مطار 'بيام' كان لغاية الان مختصا بشحن ونقل السلع ونقل وتوزيع السلع البريدية الا انه تم في الفترة الاخيرة تطويره لهبوط طائرات نقل الركاب فيه ايضا.
جدير بالاشارة ايضا ان محافظة البرز تاسست قبل 8 اعوام ومركزها مدينة كرج التي كانت جزءا من محافظة طهران سابقا.
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هبوط اول طائرة ركاب في محافظة البرز غرب طهران

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