ألمانيا تتطلع لنظام مدفوعات مع إيران لإنقاذ الاتفاق النووي

طهران / 15 ايلول / سبتمبر /ارنا-
قالت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية إن برلين وشركاءها في الاتحاد الأوروبي يدرسون تأسيس نظام مدفوعات مع طهران يسمح باستمرار التعاملات التجارية مع الجمهورية الإسلامية حالما تفرض الولايات المتحدة عقوباتها.

وأردفت المتحدثة خلال مؤتمر صحفي دوري للحكومة الالمانية امس الجمعة قائلة ”كما تعرفون، إن ضمان تأمين تنفيذ المعاملات هدف محوري للاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية“.
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ألمانيا تتطلع لنظام مدفوعات مع إيران لإنقاذ الاتفاق النووي

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