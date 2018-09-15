ألمانيا تتطلع لنظام مدفوعات مع إيران لإنقاذ الاتفاق النووي

وأردفت المتحدثة خلال مؤتمر صحفي دوري للحكومة الالمانية امس الجمعة قائلة ”كما تعرفون، إن ضمان تأمين تنفيذ المعاملات هدف محوري للاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية“.

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