الصليب الاحمر الدولي يدعو الكيان الصهيوني للالتزام بالقانون الدولي

رام الله/ 15 أيلول/ سبتمبر/ ارنا- أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية) عن بالغ قلقها إزاء قرار 'إسرائيل' بهدم منازل خاصة ومنشآت أخري في تجمع الخان الأحمر الواقع في المنطقة 'ج' في الضفة الغربية.

وقال رئيس مكتب بعثة اللجنة الدولية في القدس، ديفيد كين: 'ستؤثر عمليات الهدم المزمع تنفيذها بشكل جوهري علي حياة سكان هذا المجتمع و كرامتهم الإنسانية. ما دامت سياسات تقسيم المناطق والتخطيط في الضفة الغربية تخفق في خدمة السكان الذين يعيشون تحت الاحتلال، فلا يمكن استخدامها كمبرر لتدمير الممتلكات'.
وأضاف في تصريح وصل مراسلنا:' بصفتها القوّة القائمة علي الإحتلال في الضفة الغربية، علي 'إسرائيل' أن تلتزم بالقانون الدولي الإنساني. وبالتالي، يتوجب عليها ضمان توفير الحماية والأمن والرعاية للسكان الذين يعيشون تحت الاحتلال، وضمان ان يعيشوا حياة طبيعية بقدر الإمكان، وفقاً لقوانينهم وثقافتهم وتقاليدهم'.
وأصدر الكيان الصهيوني قرارا بهدم قرية الخان الاحمر شرقي القدس المحتلة في خطوة اثارت احتجاجات دولية ومحلية.
انتهي **387** 2342



برچسب ها

سياسي

الصليب الاحمر

القانون

الدولي

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

الصليب الاحمر الدولي يدعو الكيان الصهيوني للالتزام بالقانون الدولي

معظم المشاهدات

امیركا والسعودیة وراء حرق القنصلیة الایرانیة فی البصرة

خطیب صلاة الجمعة بطهران:

امیركا والسعودیة وراء حرق القنصلیة الایرانیة فی البصرة

الاتفاق النووي اتفاق دولي متعدد الاطراف وليس اتفاقا ثنائيا بين ايران واميركا

السفير الايراني في فيينا:

الاتفاق النووي اتفاق دولي متعدد الاطراف وليس اتفاقا ثنائيا بين ايران واميركا

الدفاع العراقية: عناصر مخربه وراء عمليات اثاره الفوضي في البصرة

الدفاع العراقية: عناصر مخربه وراء عمليات اثاره الفوضي في البصرة

نائب قائد الحرس الثوري: ثقافة عاشوراء ضاعفت عزة واقتدار ايران

نائب قائد الحرس الثوري: ثقافة عاشوراء ضاعفت عزة واقتدار ايران

وزير سكك الحديد الباكستاني يعلن عن مشروع للربط السككي مع ايران

وزير سكك الحديد الباكستاني يعلن عن مشروع للربط السككي مع ايران

أحدث الأخبار

امام جمعة النجف الاشرف يحذر من الايادي الشيطانية التي تريد الايقاع بين الشعبين العراقي والايراني

امام جمعة النجف الاشرف يحذر من الايادي الشيطانية التي تريد الايقاع بين الشعبين العراقي والايراني

البوسنة والهرسك ترغب بالتعاون مع الشركات الايرانية

البوسنة والهرسك ترغب بالتعاون مع الشركات الايرانية

هبوط اول طائرة ركاب في محافظة البرز غرب طهران

هبوط اول طائرة ركاب في محافظة البرز غرب طهران

ألمانيا تتطلع لنظام مدفوعات مع إيران لإنقاذ الاتفاق النووي

ألمانيا تتطلع لنظام مدفوعات مع إيران لإنقاذ الاتفاق النووي

الصليب الاحمر الدولي يدعو الكيان الصهيوني للالتزام بالقانون الدولي

الصليب الاحمر الدولي يدعو الكيان الصهيوني للالتزام بالقانون الدولي

موضوعات مرتبط