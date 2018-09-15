الصليب الاحمر الدولي يدعو الكيان الصهيوني للالتزام بالقانون الدولي

وقال رئيس مكتب بعثة اللجنة الدولية في القدس، ديفيد كين: 'ستؤثر عمليات الهدم المزمع تنفيذها بشكل جوهري علي حياة سكان هذا المجتمع و كرامتهم الإنسانية. ما دامت سياسات تقسيم المناطق والتخطيط في الضفة الغربية تخفق في خدمة السكان الذين يعيشون تحت الاحتلال، فلا يمكن استخدامها كمبرر لتدمير الممتلكات'.

وأضاف في تصريح وصل مراسلنا:' بصفتها القوّة القائمة علي الإحتلال في الضفة الغربية، علي 'إسرائيل' أن تلتزم بالقانون الدولي الإنساني. وبالتالي، يتوجب عليها ضمان توفير الحماية والأمن والرعاية للسكان الذين يعيشون تحت الاحتلال، وضمان ان يعيشوا حياة طبيعية بقدر الإمكان، وفقاً لقوانينهم وثقافتهم وتقاليدهم'.

وأصدر الكيان الصهيوني قرارا بهدم قرية الخان الاحمر شرقي القدس المحتلة في خطوة اثارت احتجاجات دولية ومحلية.

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