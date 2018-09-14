مخطط امیركی لتشجیع خروج رؤوس اموال الایرانیین من البلاد

واشارت الدائرة الامنیة فی وزارة الاقتصاد فی تقریرها الی محاولات الاعداء لتشجیع الاشخاص لنقل رؤوس اموالهم الی خارج البلاد واخذ الاقامة من دولة اوروبیة او امیركیة.

وتشیر دراسات ان وزارة الخزانة الامیركیة وبالتنسیق مع وزارة خارجیتها تقوم بتعریف هولاء الاشخاص عن طریق قنوات الاتصال المتعددة لها بما فی ذلك اجراء المقابلة فی اطار عملیة اخذ التاشیرة وكذلك عن طریق وكلائها الرسمیین فی المحكمة الامیركیة العلیا ومؤسسات وشركات امیركیة مرتبطة بالمهاجرین اذ تقوم الوزارة بدراسة طلباتهم وتوصی هولاء الاشخاص لیستفیدوا من هولاء الاستشاریین لنقل رؤوس اموالهم الی خارج البلاد.

واضاف التقریر انه یتم تقدیم هولاء الاشخاص الی الاستشاریین الذین یعتبرون عناصر هذه المنظومة فی الحقیقة وتجری التمهیدات اللازمة لنقل رؤوس اموالهم الی خارج البلاد.

وصرح البیان ان مهمة هذه المنظومة تتمثل فی تقدیم خدمات لتسهیل نقل رؤوس اموال الایرانیین الی خارج البلاد بهدف اضعاف اقتصاد ایران اضافة الی ان هذه المنظومة توفر الموارد المالیة بالریال لایجاد واستخدام قواعد المساس بالنظام وبرنامج البلاد بشان العمله الصعبة.

وتابع ان التخطیط فی المجال الدعائی والثقافی لتشجیع الایرانیین علی الهجرة والاستثمار فی الخارج وتشجیع الشركات والوكلاء الاستشاریین لتشجیع القیام بهذا العمل علی اساس السیاسات المشتركة لوزارتی الخارجیة والخزانة وكذلك دائرة خدمات الهجرة والمواطنة الامیركیة (USCIS).

وصرح انه تم التعرف علی العدید من الموسسات والوكلاء الذین یعلمون فی اطار اهداف هذه المنظومة مضیفا ان بعض القنوات الفضائیة بما فیها قناة 'تی ام' تتعاون مع هذا المخطط بصورة مباشرة حیث ان مصادیق دفع رؤوس الاموال عن طریق هذه المنظومة الی خارج البلاد تجری دراستها حالیا من قبل الدائرة الامنیة فی وزارة الاقتصاد والمالیة الایرانیة.

انتهی**2018 ** 2342

