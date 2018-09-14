مهرجان طريق الحرير يعقد بمشاركة ايران في الصين

ويهدف هذا المهرجان الذي سيعقد يومي 27 و28ايلول/سبتمبر الحالي بصورة رئيسية لتعرف الدول الواقعة علي طريق الحرير علي المشاريع المرتبطة بهذا الطريق.

ومن الاهداف الاخري للمهرجان تحقيق المزيد من التعاون بين الدول والتبادل في المجال الثقافي والسياحي والتاكيد علي مزيد من العلاقات واقامة الموتمرات والمهرجانات وكذلك الاستفادة المتبادلة من الخبرات مع الاحترام وحماية المصالح المتبادلة علي اساس قاعدة 'الجميع رابح'.

ومن المتوقع بان يشارك الف مندوب من 100 دولة ومنطقة ومنظمة دولية في هذا المهرجان الذي سيعقد تحت عنوان 'اقامة مجتمع مزدهر مع المزيد من الانسجام والمساواة'.

وقالت المديرة العامة لدائرة الاعلام في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي بمقاطعة غانسو ان 14 ملتقي سيعقد في اطار هذا المهرجان تتضمن مواضيع مختلفة بما في ذلك التعاون الثقافي والسياحي وطريق الحرير والثقافة وحماية المعالم التاريخية.

انتهي**2018 ** 2342

