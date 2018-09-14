قاسمي لم يؤكد نبأ تعيين حميرا ريغي سفيرة لايران في بروناي

وقال قاسمي في تصريح ادلي به لوكالة 'ارنا' اليوم الجمعة: ربما تم تقديم اقتراح لها بهذا الصدد ولكن ما هي النتيجة او هل قبلت بذلك فلا علم لديّ.

واضاف، ان وزارة الخارجية لا تعلن عن اسم السفير حتي الانتهاء من مراحل انتخابه، لان اختيار السفير عملية معقدة وبحاجة الي وقت، ومن المحتمل ان تواجه القضية مشكلة ما وتتوقف، لذا فاننا لا نعلن عن اسم معين ما لم تنجز جميع المراحل.

يذكر ان مصادر خبرية افادت بانه من المقرر تعيين قائممقام مدينة قصرقند في محافظة سيستان وبلوجستان السيدة حميرا ريغي سفيرة جديدة لايران في بروناي دار السلام.

وتعد ريغي اول سيدة تشغل منصب قائممقام في الحكومة الحادية عشرة (السابقة) واول سيدة من السنة في البلاد تشغل هذا المنصب.

انتهي ** 2342

