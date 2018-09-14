الشيخ قاسم: “إسرائيل” قلقة علي مستقبلها وتفكر كيف تتعاطي في مواجهة المقاومة

واوردت الوكالة الوطنية اللبنانية للاعلام ان الشيخ قاسم اضاف في كلمة له خلال مجلس عاشورائي ان “أميركا تحتل وتضغط علي العالم وتحاول تسويق أفكارها وتسرق اقتصادات الدول وإسرائيل تحتل فلسطين وعينها علي احتلال العالم وتريد أن تثبت كيانها لتصبح دولة كبري تستطيع أن تحقق مشاريعها بظلم وقتل وقهر”.

ولفت الشيخ قاسم الي ان “شباب المقاومة الإسلامية تعلموا من الإمام الحسين (ع) كيف يقفون بوجه الظلم علي قلِّتهم، وكيف ينصرهم الله تعالي بتثبيت شرعهم وقناعاتهم وتربية أجيالهم علي طاعة الله تعالي”.

واشار الي انه “لولا هؤلاء المؤمنين المجاهدين لما انسحبت إسرائيل من لبنان، ولولا هؤلاء المجاهدين الطيبين الطاهرين لما ركعت إسرائيل واعترفت بأنها هزمت في عدوان 2006 ولولا هؤلاء لما كان للانسان أن ينعم باستقرار أمني وسياسي عام في لبنان أمام هذه التطورات في المنطقة”.

واكد الشيخ قاسم ان “إسرائيل قلقة علي مستقبلها وتفكر دائما كيف تتعاطي في مواجهة المقاومة وتخشي أن تقدم علي حرب تعرف أنها خاسرة وتحتاج إلي أدلة من أجل أن تربح بدل خسارتها”، واضاف “يجب أن ندعم المقاومة ونقويها بالعدد والسلاح والحضور السياسي والوقوف أمام كل من يواجه هذه المقاومة”.

انتهي**2054 ** 2342

