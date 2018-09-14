في جمعة 'المقاومة خيارنا'

اصابات في قمع الاحتلال لمسيرات العودة وكسر الحصار في جمعتها الـ 25

غزة/ 14 أيلول/ سبتمبر/ إرنا أصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص وبحالات اختناق اثر قمع قوات الاحتلال لمسيرات العودة وكسر الحصار في جمعتها الـ 25.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة في بيان أولي ان عشرة فلسطينين اصيبوا بالرصاص وبحالات اختناق في أول ساعة من مسيرات العودة وكسر الحصار علي الحدود الشرقية لقطاع غزة.
وبدأت وفود الجماهير الفلسطينية في الوصول الي خمس نقاط علي طول الحدود الشرقية لقطاع غزة استجابة لدعوة الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.
واشعل شبان الانتفاضة اطارات السيارات ورفعوا علم فلسطين فيما قام شبان اخرون باطلاق أكبر طبق طائر مشتعل نحو الحدود شرق مدينة غزة.
من جانبه قال اسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس ان مسيرات اليوم تؤكد التزام الفلسطنيين بمسيرة النضال حتي تحقيق اهداف المسيرات بكسر الحصار وتحقيق حق العودة.
وقال رضوان علي هامش مسيرة العودة شرق غزة ان الفلسطينيين في جمعة 'المقاومة خيارنا' يعيدون رسم المشهد السياسي القائم علي حق الشعب بالمقاومة بكل الوسائل في وجه الاحتلال الصهيوني.
ودعا رضوان الشعب الفلسطيني في كافة اماكن تواجده للمشاركة في مسيرات العودة ليس فقط في غزة بل في الضفة الغربية والقدس ومخيمات اللجوء.
انتهي **387** 2342



برچسب ها

سياسي

المقاومة

خيارنا

جمعة

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

اصابات في قمع الاحتلال لمسيرات العودة وكسر الحصار في جمعتها الـ 25

معظم المشاهدات

اللواء جعفري : القدرات الدفاعية الايرانية تحققت بفضل دماء الشهداء

اللواء جعفري : القدرات الدفاعية الايرانية تحققت بفضل دماء الشهداء

الاتفاق النووي اتفاق دولي متعدد الاطراف وليس اتفاقا ثنائيا بين ايران واميركا

السفير الايراني في فيينا:

الاتفاق النووي اتفاق دولي متعدد الاطراف وليس اتفاقا ثنائيا بين ايران واميركا

انطلاق مراسم تشییع الرفات الطاهرة لـ 135 شهیدا فی طهران

انطلاق مراسم تشییع الرفات الطاهرة لـ 135 شهیدا فی طهران

امیركا والسعودیة وراء حرق القنصلیة الایرانیة فی البصرة

خطیب صلاة الجمعة بطهران:

امیركا والسعودیة وراء حرق القنصلیة الایرانیة فی البصرة

الدفاع العراقية: عناصر مخربه وراء عمليات اثاره الفوضي في البصرة

الدفاع العراقية: عناصر مخربه وراء عمليات اثاره الفوضي في البصرة

أحدث الأخبار

قاسمي لم يؤكد نبأ تعيين حميرا ريغي سفيرة لايران في بروناي

قاسمي لم يؤكد نبأ تعيين حميرا ريغي سفيرة لايران في بروناي

الشيخ قاسم: “إسرائيل” قلقة علي مستقبلها وتفكر كيف تتعاطي في مواجهة المقاومة

الشيخ قاسم: “إسرائيل” قلقة علي مستقبلها وتفكر كيف تتعاطي في مواجهة المقاومة

اصابات في قمع الاحتلال لمسيرات العودة وكسر الحصار في جمعتها الـ 25

في جمعة 'المقاومة خيارنا'

اصابات في قمع الاحتلال لمسيرات العودة وكسر الحصار في جمعتها الـ 25

ايران وارمينيا توكدان علي تعزيز العلاقات التجارية بينهما

ايران وارمينيا توكدان علي تعزيز العلاقات التجارية بينهما

التعاون بين طهران وانقرة يسهم في تعزيز الامن في المنطقة

مسؤولان برلمانيان من ايران وتركيا:

التعاون بين طهران وانقرة يسهم في تعزيز الامن في المنطقة

موضوعات مرتبط