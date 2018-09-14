اصابات في قمع الاحتلال لمسيرات العودة وكسر الحصار في جمعتها الـ 25

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة في بيان أولي ان عشرة فلسطينين اصيبوا بالرصاص وبحالات اختناق في أول ساعة من مسيرات العودة وكسر الحصار علي الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وبدأت وفود الجماهير الفلسطينية في الوصول الي خمس نقاط علي طول الحدود الشرقية لقطاع غزة استجابة لدعوة الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.

واشعل شبان الانتفاضة اطارات السيارات ورفعوا علم فلسطين فيما قام شبان اخرون باطلاق أكبر طبق طائر مشتعل نحو الحدود شرق مدينة غزة.

من جانبه قال اسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس ان مسيرات اليوم تؤكد التزام الفلسطنيين بمسيرة النضال حتي تحقيق اهداف المسيرات بكسر الحصار وتحقيق حق العودة.

وقال رضوان علي هامش مسيرة العودة شرق غزة ان الفلسطينيين في جمعة 'المقاومة خيارنا' يعيدون رسم المشهد السياسي القائم علي حق الشعب بالمقاومة بكل الوسائل في وجه الاحتلال الصهيوني.

ودعا رضوان الشعب الفلسطيني في كافة اماكن تواجده للمشاركة في مسيرات العودة ليس فقط في غزة بل في الضفة الغربية والقدس ومخيمات اللجوء.

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