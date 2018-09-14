ايران وارمينيا توكدان علي تعزيز العلاقات التجارية بينهما

وبحث الوفد الايراني برئاسة نور محمد تربتي نجاد ونائب رئيس البرلمان الارميني ميكائيل ميكونيان خلال هذا اللقاء بشان التنمية المستديمة.

واعرب تربتي نجاد عن امله بارتقاء مستوي العلاقات الاقتصادية بين ايران وارمينيا.

واشار الي الرسوم الجمركية معربا عن امله بتطوير العلاقات التجارية بين البلدين اكثر من ذي قبل من خلال تعديل الرسوم الجمركية.

ونوه الي الاستثمار الاقتصادي خاصة في مجال الزراعه العابرة للحدود، داعيا نائب رئيس البرلمان الارميني الي متابعة الاجراءات اللازمة لارتقاء هذا النوع من الاستثمارات للبلدين.

من جانبه قال ميكونيان خلال هذا اللقاء ان ايران وارمينيا لديهما علاقات عريقة سواء من الناحية الثقافية او العلاقات الشعبية.

واشار الي تعاون البلدين في مجال الطاقة وشراء ارمينيا الغاز والكهرباء من ايران، معربا عن امله برفع حجم التبادل التجاري بين طهران ويريفان خاصة في مجال الصناعة والزراعة.

ودعا ميكونيان، رئيس الوفد البرلماني الايراني لزيارة ارمينيا وقال ان هذه الزيارة ستسهم كثيرا في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

انتهي**2018 ** 2342

