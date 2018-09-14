ايران وارمينيا توكدان علي تعزيز العلاقات التجارية بينهما

كوالالمبور/14ايلول/سبتمبر- دعا الوفدان البرلمانيان الايراني والارميني علي هامش الملتقي البرلماني الدولي للتنمية المستديمة المقام حاليا في جزيرة بالي باندونيسا، الي تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين خاصة في مجال التبادل التجاري.

وبحث الوفد الايراني برئاسة نور محمد تربتي نجاد ونائب رئيس البرلمان الارميني ميكائيل ميكونيان خلال هذا اللقاء بشان التنمية المستديمة.
واعرب تربتي نجاد عن امله بارتقاء مستوي العلاقات الاقتصادية بين ايران وارمينيا.
واشار الي الرسوم الجمركية معربا عن امله بتطوير العلاقات التجارية بين البلدين اكثر من ذي قبل من خلال تعديل الرسوم الجمركية.
ونوه الي الاستثمار الاقتصادي خاصة في مجال الزراعه العابرة للحدود، داعيا نائب رئيس البرلمان الارميني الي متابعة الاجراءات اللازمة لارتقاء هذا النوع من الاستثمارات للبلدين.
من جانبه قال ميكونيان خلال هذا اللقاء ان ايران وارمينيا لديهما علاقات عريقة سواء من الناحية الثقافية او العلاقات الشعبية.
واشار الي تعاون البلدين في مجال الطاقة وشراء ارمينيا الغاز والكهرباء من ايران، معربا عن امله برفع حجم التبادل التجاري بين طهران ويريفان خاصة في مجال الصناعة والزراعة.
ودعا ميكونيان، رئيس الوفد البرلماني الايراني لزيارة ارمينيا وقال ان هذه الزيارة ستسهم كثيرا في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
انتهي**2018 ** 2342



برچسب ها

اقتصاد

ايران

ارمينيا

العلاقات التجارية

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

ايران وارمينيا توكدان علي تعزيز العلاقات التجارية بينهما

معظم المشاهدات

اللواء جعفري : القدرات الدفاعية الايرانية تحققت بفضل دماء الشهداء

اللواء جعفري : القدرات الدفاعية الايرانية تحققت بفضل دماء الشهداء

انطلاق مراسم تشییع الرفات الطاهرة لـ 135 شهیدا فی طهران

انطلاق مراسم تشییع الرفات الطاهرة لـ 135 شهیدا فی طهران

الاتفاق النووي اتفاق دولي متعدد الاطراف وليس اتفاقا ثنائيا بين ايران واميركا

السفير الايراني في فيينا:

الاتفاق النووي اتفاق دولي متعدد الاطراف وليس اتفاقا ثنائيا بين ايران واميركا

الدفاع العراقية: عناصر مخربه وراء عمليات اثاره الفوضي في البصرة

الدفاع العراقية: عناصر مخربه وراء عمليات اثاره الفوضي في البصرة

لا يمكن لأي دولة ان تتسامح بشأن سلامة اراضيها وامنها القومي

المتحدث باسم الخارجية :

لا يمكن لأي دولة ان تتسامح بشأن سلامة اراضيها وامنها القومي

أحدث الأخبار

ايران وارمينيا توكدان علي تعزيز العلاقات التجارية بينهما

ايران وارمينيا توكدان علي تعزيز العلاقات التجارية بينهما

التعاون بين طهران وانقرة يسهم في تعزيز الامن في المنطقة

مسؤولان برلمانيان من ايران وتركيا:

التعاون بين طهران وانقرة يسهم في تعزيز الامن في المنطقة

امیركا والسعودیة وراء حرق القنصلیة الایرانیة فی البصرة

خطیب صلاة الجمعة بطهران:

امیركا والسعودیة وراء حرق القنصلیة الایرانیة فی البصرة

مسؤول: 700 سيارة اسعاف تنضم قريبا للاسطول البري للطوارئ الايرانية

مسؤول: 700 سيارة اسعاف تنضم قريبا للاسطول البري للطوارئ الايرانية

اتفاقية أوسلو قسمت الفلسطينيين سياسيا وجغرافيا ومنحت الشرعية للاحتلال الصهيوني

في ذكري مرور 25 عام عليها

اتفاقية أوسلو قسمت الفلسطينيين سياسيا وجغرافيا ومنحت الشرعية للاحتلال الصهيوني

موضوعات مرتبط