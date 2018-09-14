السفير الايراني في بروكسل يؤكد علي تعزيز التعاون الصحي بين ايران وبلجيكا

طهران/14ايلول/سبتمبر- اكد السفير الايراني في بلجيكا بيمان سعادت علي تعزيز التعاون الصحي بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وبلجيكا.

وصرح سعادت في تصريح له الخميس ان ايران وبلجيكا بامكانهما ان تقيما تعاونا ممتازا في مجال الصحة، مضيفا ان العديد من الشركات البلجيكية الناشطة في شتي المجالات هي شركات متوسطة وصغيرة اذ ان التعاون مع هذه الشركات يشكل من اولويات ايران.
ولفت سعادت الي انه خلال المحادثات التي اجراها مع وزير الصحة في مقاطعة 'فلاز' البلجيكية والسفير البلجيكي الجديد في طهران اعلنا دعمهما للتعاون المشترك بين ايران وبلجيكا في مجال الصحة.
واشار الي مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها خلال زيارة وزير الصحة الايراني الي بلجيكا وقال اننا نتابع الاسراع في تنفيذ هذه المذكرة.
كما اشار الي الطاقات الكبيرة الموجودة لدي بلجيكا في مجال بناء المستشفيات وانتاج الادوية والمعدات والاجهزة الطبية وقال ان بلجيكا تمتلك طاقات كبيرة في مجال الصحة.
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السفير الايراني في بروكسل يؤكد علي تعزيز التعاون الصحي بين ايران وبلجيكا

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