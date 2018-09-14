إلي جانب مشاركة 7 فنانين إيرانيين

أستاذان ايرانيان كبيران في لجنة تحكيم المهرجان الدولي للخط بالجزائر

الجزائر / 14/ أيلول / سبتمبر / إرنا-انطلقت بالعاصمة الجزائرية، امس الخميس، فعاليات المهرجان الثقافي الدولي للخط العربي والمنمنمات بمشاركة 14 دولة أجنبية، من بينها إيران.

وتحضر إيران هذا المهرجان باسمين عالميين في فن الخط والمنمنمات، هما أستاذ فن الخط أمير احمد فلسفي، وأستاذ المنمنمات محمد نباتي الذي كان للمهتمين بفن المنمنمات في الجزائر أن تعرفوا عليه في مهرجان الطبعة الخامسة للمهرجان الدولي للمنمنمات والزخرفة بمحافظة 'تلمسان'، في سنة 2012.
وسينشط هذان الأستاذان الكبيران ورشات تدريبية في فن الخط وفن المنمنمات لصالح الفنانين الجزائريين.
كما تحضر إيران في هذا المهرجان بثلاثة فنانات في المنمنمات و4 فنانين في مجال الخط العربي.
وسيشارك في هذا المهرجان، إلي جانب الفنانين الإيرانيين السبع، 79 فنانا من 13 دولة هي الجزائر وتونس والمغرب ومصر واليمن وتركيا وفلسطين وباكستان والأردن وسوريا والهند والبنغلادش والسعودية.
وستعرض خلال هذا المهرجان 131 لوحة في الخط والمنمنمات، كما ستنشط عدة محاضرات وورشات فنية.
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فرهنگي

المهرجان الدولي

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أستاذان ايرانيان كبيران في لجنة تحكيم المهرجان الدولي للخط بالجزائر

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أستاذان ايرانيان كبيران في لجنة تحكيم المهرجان الدولي للخط بالجزائر

إلي جانب مشاركة 7 فنانين إيرانيين

أستاذان ايرانيان كبيران في لجنة تحكيم المهرجان الدولي للخط بالجزائر

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