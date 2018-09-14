زلزال كرمان لم يسفر عن وقوع اضرار

وقال مجيد سعيدي في تصريح ادلي به لوكالة 'ارنا' انه فور وقوع الزلزال توجهت فرق الاغاثة والانقاذ الي المنطقة وتم تشكيل لجنة الازمة في هذه المنطقة ومركز المحافظة.

يذكر ان زلزالا بقوة 4.6 درجة علي مقياس ريختر ضرب ضواحي بلدة هجدك التابعة لمدينة راور بمحافظة كرمان في الساعة الرابعة و 19 دقيقة من فجر اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي (الحادية عشرة و 49 دقيقة مساء الخميس بتوقيت غرينتش).

ووقع الزلزال في عمق 8 كم من سطح الارض وعند التقاء خطي العرض الشمالي 30.76 والطول الشرقي 57.39 درجة علي بعد 38 كم من بلدة هجدك الواقعة علي بعد 140 كم الي الشمال من مركز المحافظة كرمان جنوب شرق ايران.

انتهي ** 2342

