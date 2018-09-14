وكیل وزارة العلوم فی الشؤون الدولیة:

ایران والمانیا تتعاونان فی تنفیذ 24 مشروعا بحثیا جامعیا

طهران/14ایلول/سبتمبر- ستقوم ایران والمانیا بتنفیذ 24 مشروعا بحثیا بدعم من مؤسسة البحوث الألمانیة (DFG) فی سیاق التعاون العلمی بین الجانبین.

وتعتبر مؤسسة البحوث الألمانیة (DFG) المؤسسة المركزیة للمعرفة واكبر ممول للنشاطات البحوثیة فی المانیا واوروبا.
وقال وكیل وزیر العلوم فی الشؤون الدولیة حسین سالار آملی الیوم الجمعة فی حدیث مع مراسل 'ارنا' ان جامعات طهران و'امیر كبیر' الصناعیة و'اصفهان' الصناعیة الایرانیة وجامعات 'هامبورغ' و'درسدن' و'برلین' الالمانیة تتشارك فی مشاریع بحوثیة تحت عنوان 'الوقود الاحفوری' و'بلورات النحاس من الطبقات الرقیقة' و'اللغة والادب الفارسی وترجمة كتب الشاعر الایرانی شمس تبریزی'.
واشار الی عقد ملتقی بشان 'الهجرة' سیعقد بمشاركة عدد من خبراء الاتحاد الاوروبی ونظرائهم الایرانیین فی جامعة اصفهان فی شهر تشرین الاول/ اكتوبر المقبل مضیفا ان وفدا المانیا یزور ایران حالیا لدراسة طاقات البلاد وقدراتها بشان مشاریع بحوثیة وتعلیمیة وتعزیز التعاون فی المستقبل.
واشار الی ابرام مذاكرات تفاهم بین وزارة العلوم الایرانیة ومسؤولین فرنسیین حول المجالات المهنیة والفنیة وقال ان وفدا فرنسیا سیزور طهران لدراسة الاطار العام لهذه المذكرة وكیفیة تنفیذها خلال الاسبوع المقبل.
انتهی**2018 ** 2342



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ایران والمانیا تتعاونان فی تنفیذ 24 مشروعا بحثیا جامعیا

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