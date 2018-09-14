زلزال بقوة 4.6 ريختر يضرب محافظة كرمان جنوب شرق ايران

واعلن مركز رصد الزلزال التابع للمؤسسه الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان هذا الزلزال وقع في عمق 10 كيلومترات تحت سطح الارض.

ولم ترد اي تقارير لغاية الان حول حدوث خسائر مادية او بشرية محتملة جراء هذا الزلزال.

انتهي**2018 ** 2342

