زلزال بقوة 4.6 ريختر يضرب محافظة كرمان جنوب شرق ايران

طهران/14ايلول/سبتمبر- ضرب زلزال بقوة 4.6 درجات علي مقياس ريختر فجر اليوم الجمعة ضواحي بلدة هجدك التابعة لمدينة راور بمحافظة كرمان جنوب شرق ايران.

واعلن مركز رصد الزلزال التابع للمؤسسه الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان هذا الزلزال وقع في عمق 10 كيلومترات تحت سطح الارض.
ولم ترد اي تقارير لغاية الان حول حدوث خسائر مادية او بشرية محتملة جراء هذا الزلزال.
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زلزال بقوة 4.6 ريختر يضرب محافظة كرمان جنوب شرق ايران

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