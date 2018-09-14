تطوير التعاون بين الهلال الاحمر الايراني والافغاني

وافاد الموقع الالكتروني لجمعية الهلال الاحمر الايراني في تقرير له انه تم في هذا الاجتماع الذي عقد في كابول الخميس تعديل الاتفاقية المبرمة بين الجانبين علي اساس الظروف والحاجات الجديدة.

وتناول الجانبان خلال الاجتماع ايضا موضوع التوقيع علي اتفاق للتعاون لانشاء مستشفي وافتتاح مكتب لممثلية جمعية الهلال الاحمر الايراني في افغانستان.

وتباحث الطرفان ايضا بشان سبل تصدير الادوية ووسائل وادوات الاغاثة المنتجة من قبل صناعة النسيج التابعة للهلال الاحمر الايراني وسبل تطوير العلاقات والتعاون بين جمعيتي الهلال الاحمر في البلدين وكذلك دراسة اوضاع اللاجئين والمهاجرين.

انتهي ** 2342

