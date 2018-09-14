تطوير التعاون بين الهلال الاحمر الايراني والافغاني

طهران / 14 ايلول / سبتمبر /ارنا-
عقد رئيس جمعية الهلال الاحمر الايراني اجتماعا مشتركا مع نظيره الافغاني في العاصمة الافغانية كابول للبحث في تطوير التعاون الثنائي.

وافاد الموقع الالكتروني لجمعية الهلال الاحمر الايراني في تقرير له انه تم في هذا الاجتماع الذي عقد في كابول الخميس تعديل الاتفاقية المبرمة بين الجانبين علي اساس الظروف والحاجات الجديدة.
وتناول الجانبان خلال الاجتماع ايضا موضوع التوقيع علي اتفاق للتعاون لانشاء مستشفي وافتتاح مكتب لممثلية جمعية الهلال الاحمر الايراني في افغانستان.
وتباحث الطرفان ايضا بشان سبل تصدير الادوية ووسائل وادوات الاغاثة المنتجة من قبل صناعة النسيج التابعة للهلال الاحمر الايراني وسبل تطوير العلاقات والتعاون بين جمعيتي الهلال الاحمر في البلدين وكذلك دراسة اوضاع اللاجئين والمهاجرين.
انتهي ** 2342



برچسب ها

اجتماعي

الهلال الاحمر

ايران

افغانستان

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

تطوير التعاون بين الهلال الاحمر الايراني والافغاني

معظم المشاهدات

اللواء جعفري : القدرات الدفاعية الايرانية تحققت بفضل دماء الشهداء

اللواء جعفري : القدرات الدفاعية الايرانية تحققت بفضل دماء الشهداء

انطلاق مراسم تشییع الرفات الطاهرة لـ 135 شهیدا فی طهران

انطلاق مراسم تشییع الرفات الطاهرة لـ 135 شهیدا فی طهران

أوليانوف: شكاوي واشنطن بشأن نشاط طهران النووي مفتعلة

أوليانوف: شكاوي واشنطن بشأن نشاط طهران النووي مفتعلة

ناطق أنصار الله: حديث بومبيو دفاع عن وحشية دول العدوان علي اليمن

ناطق أنصار الله: حديث بومبيو دفاع عن وحشية دول العدوان علي اليمن

محافظ البصرة يتوعد الضالعين بحرق القنصلية الإيرانية بحساب عسير

محافظ البصرة يتوعد الضالعين بحرق القنصلية الإيرانية بحساب عسير

أحدث الأخبار

الاتفاق النووي اتفاق دولي متعدد الاطراف وليس اتفاقا ثنائيا بين ايران واميركا

السفير الايراني في فيينا:

الاتفاق النووي اتفاق دولي متعدد الاطراف وليس اتفاقا ثنائيا بين ايران واميركا

تطوير التعاون بين الهلال الاحمر الايراني والافغاني

تطوير التعاون بين الهلال الاحمر الايراني والافغاني

وزير سكك الحديد الباكستاني يعلن عن مشروع للربط السككي مع ايران

وزير سكك الحديد الباكستاني يعلن عن مشروع للربط السككي مع ايران

الطائرة الايرانية تجتاز بلغاريا في بطولة العالم

الطائرة الايرانية تجتاز بلغاريا في بطولة العالم

نائب قائد الحرس الثوري: ثقافة عاشوراء ضاعفت عزة واقتدار ايران

نائب قائد الحرس الثوري: ثقافة عاشوراء ضاعفت عزة واقتدار ايران

موضوعات مرتبط