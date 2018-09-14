وزير سكك الحديد الباكستاني يعلن عن مشروع للربط السككي مع ايران

وقال شيخ احمد رشيد في تصريح له مساء الخميس، بانه من المقرر ان يتم ربط مدينة كويتة مركز ولاية بلوجستان الباكستانية مع مدينة تفنان عند الحدود مع ايران.

واضاف، انه من المقرر ايضا بالتزامن مع ذلك احداث خط سكك حديد اخر يربط مدينة كويتة بميناء غوادر قيد الانشاء جنوب باكستان.

وقد تم اتخاذ هذا القرار خلال لقاء وزير سكك الحديد الباكستاني شيخ احمد رشيد مع مدير عام منظمة الاجراءات الحدودية الباكستاني انعام حيدر في العاصمة اسلام اباد.

يذكر ان خط سكك الحديد 'كويتة –تفتان' يبلغ طوله 325 كم وسيتم انشاؤه وفق المواصفات العالمية وسيتصل بعد عبوره الحدود بخط سكك الحديد الايرانية، في مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق ايران.

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