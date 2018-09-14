وزير الصناعة الايراني:

وزير الصناعة الايراني: الرغبة بالاستثمار في البلاد مازالت قائمة

رشت / 14 ايلول / سبتمبر /ارنا-
اكد وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني محمد شريعتمداري بان الرغبة بالاستثمار في البلاد مازالت قائمة رغم ضغوط الاستكبار.

وفي تصريح ادلي به للصحفيين مساء الخميس علي هامش افتتاح وحدة صناعية في الحي الصناعي في مدينة رشت بمحافظة جيلان شمال ايران اشار شريعتمداري، الي طلبات لتاسيس 177 مشروعا صناعيا في محافظة جيلان منذ بداية العام الايراني الجاري (بدا في 21 اذار/مارس) لغاية الان وقال، ان هذا الامر يشير الي ان الرغبة بالاستثمار في مختلف المجالات مازالت قائمة رغم ضغوط نظام الهيمنة الاستكباري ضد البلاد.
واضاف، انه ومنذ بداية العام الجاري لغاية الان تم تدشين اكثر من 70 مشروعا في هذه المحافظة.
وتابع قائلا، بطبيعة الحال فان بعض الوحدات الصناعية تعاني من بعض المشاكل نظرا للظروف الراهنة في مجالات المواد الخام وتذبذبات العملة الصعبة والقرارات الجديدة التي وضعت، الا ان العمل جار لمعالجة هذه المشاكل.
واشار الي افتتاح الوحدة الصناعية المنتجة للاوراق الخشبية المضغوطة المغطاة بالميلامين والهاي غلاس وقال، ان هذه الوحدة تعد من الوحدات الصناعية المتطورة التي ربما لا نظير لها في ايران.
انتهي ** 2342



برچسب ها

اقتصاد

وزير الصناعة

الاستثمار

مشاريع

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

وزير الصناعة الايراني: الرغبة بالاستثمار في البلاد مازالت قائمة

معظم المشاهدات

اللواء جعفري : القدرات الدفاعية الايرانية تحققت بفضل دماء الشهداء

اللواء جعفري : القدرات الدفاعية الايرانية تحققت بفضل دماء الشهداء

انطلاق مراسم تشییع الرفات الطاهرة لـ 135 شهیدا فی طهران

انطلاق مراسم تشییع الرفات الطاهرة لـ 135 شهیدا فی طهران

أوليانوف: شكاوي واشنطن بشأن نشاط طهران النووي مفتعلة

أوليانوف: شكاوي واشنطن بشأن نشاط طهران النووي مفتعلة

ناطق أنصار الله: حديث بومبيو دفاع عن وحشية دول العدوان علي اليمن

ناطق أنصار الله: حديث بومبيو دفاع عن وحشية دول العدوان علي اليمن

محافظ البصرة يتوعد الضالعين بحرق القنصلية الإيرانية بحساب عسير

محافظ البصرة يتوعد الضالعين بحرق القنصلية الإيرانية بحساب عسير

أحدث الأخبار

الطائرة الايرانية تجتاز بلغاريا في بطولة العالم

الطائرة الايرانية تجتاز بلغاريا في بطولة العالم

نائب قائد الحرس الثوري: ثقافة عاشوراء ضاعفت عزة واقتدار ايران

نائب قائد الحرس الثوري: ثقافة عاشوراء ضاعفت عزة واقتدار ايران

وزير الصناعة الايراني: الرغبة بالاستثمار في البلاد مازالت قائمة

وزير الصناعة الايراني:

وزير الصناعة الايراني: الرغبة بالاستثمار في البلاد مازالت قائمة

الدفاع العراقية: عناصر مخربه وراء عمليات اثاره الفوضي في البصرة

الدفاع العراقية: عناصر مخربه وراء عمليات اثاره الفوضي في البصرة

مساعد رئيس الجمهورية: تذبذبات العملة الصعبة تشهد انخفاضا

مساعد رئيس الجمهورية: تذبذبات العملة الصعبة تشهد انخفاضا

موضوعات مرتبط