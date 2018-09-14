وزير الصناعة الايراني: الرغبة بالاستثمار في البلاد مازالت قائمة

وفي تصريح ادلي به للصحفيين مساء الخميس علي هامش افتتاح وحدة صناعية في الحي الصناعي في مدينة رشت بمحافظة جيلان شمال ايران اشار شريعتمداري، الي طلبات لتاسيس 177 مشروعا صناعيا في محافظة جيلان منذ بداية العام الايراني الجاري (بدا في 21 اذار/مارس) لغاية الان وقال، ان هذا الامر يشير الي ان الرغبة بالاستثمار في مختلف المجالات مازالت قائمة رغم ضغوط نظام الهيمنة الاستكباري ضد البلاد.

واضاف، انه ومنذ بداية العام الجاري لغاية الان تم تدشين اكثر من 70 مشروعا في هذه المحافظة.

وتابع قائلا، بطبيعة الحال فان بعض الوحدات الصناعية تعاني من بعض المشاكل نظرا للظروف الراهنة في مجالات المواد الخام وتذبذبات العملة الصعبة والقرارات الجديدة التي وضعت، الا ان العمل جار لمعالجة هذه المشاكل.

واشار الي افتتاح الوحدة الصناعية المنتجة للاوراق الخشبية المضغوطة المغطاة بالميلامين والهاي غلاس وقال، ان هذه الوحدة تعد من الوحدات الصناعية المتطورة التي ربما لا نظير لها في ايران.

انتهي ** 2342

