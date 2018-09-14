الدفاع العراقية: عناصر مخربه وراء عمليات اثاره الفوضي في البصرة

وفي تصريحات صحفية اوردتها عنه وكالة (كلكامش) الخبرية للانباء، كشف مبعوث وزير الدفاع العراقي الي البصرة، مدير إلاعلام والعلاقات في الوزارة اللواء تحسين الخفاجي، عن توفر معلومات دقيقة حول من إفتعل الأعمال التخريبية لتحريف التظاهرات في البصرة.

واكد الخفاجي بعد لقائه بعدد من المتظاهرين السلميين في البصرة إنه تباحث معهم حول ايصال مطالبهم، وإبقاء الطابع السلمي في التظاهرات، متعهدا بتوفير الحماية اللازمة لهم أثناء التظاهر.

واوضح اللواء الخفاجي، 'إن المتظاهرين عبروا عن مطالبهم المشروعة بحسب ما أكدوه، ومن واجب القوات الامنية ان تحميهم لايصال صوتهم إلي أصحاب القرار لتلبيتها'، مشيرا إلي 'أن المتظاهرين سلميون وعبروا عن مطالبهم بمستوي من الوعي والثقافة والاحترام'، داعيا إياهم في الوقت ذاته إلي 'ضرورة حماية المؤسسات الحكومية والتعاون مع القوات الأمنية'.

وأكد مبعوث وزير الدفاع انه 'في موضوع التحقيقات التي أجريت لمعرفة المتسببين بحرق عدد من المؤسسات ومقار الأحزاب في البصرة، توفرت معلومات دقيقة لدي الجهات الامنية والاستخبارية، تفيد أن هناك من حاولوا التأثير علي سير التظاهرات السلمية من خلال القيام بأعمال تخريبية وعدائية، وافعال لا تمت الي التظاهرات، وان هذه المعلومات تشير إلي عناصر تمتلك حسابات معينة، وهي تحت طائلة التحقيق حاليا لمعرفة أسباب حصول هذا الامر'.

واضاف، 'ان وزير الدفاع أوعز الي إعلام الوزارة بالسفر الي البصرة ولقاء المواطنين والاطمئنان علي حالتهم، في خطوة من الوزارة لتسخير جميع إمكانياتها لإيصال الماء الصالح للشرب لتخفيف الازمة عن اهالي البصرة'.

وكانت عناصر وجماعات مخربة، اندست بين صفوف المتظاهرين خلال التظاهرات السلمية التي اندلعت في محافظة البصرة منذ اكثر من اسبوعين، وقامت بحرق وتخريب بعض مؤسسات الدولة ومقرات عدد من الاحزاب والحشد الشعبي والقنصلية الايرانية في المحافظة، والتسبب بسقوط قتلي وجرحي في صفوف المتظاهرين.

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