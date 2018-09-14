مساعد رئيس الجمهورية: تذبذبات العملة الصعبة تشهد انخفاضا

بوشهر / 14 ايلول / سبتمبر /ارنا-
اعلن مساعد رئيس الجمهورية للشؤون البرلمانية حسين علي اميري بان انخفاض تذبذبات العملة الصعبة قد بدا قبل ايام وستمضي هذه الوتيرة بسرعة اكبر في النصف الثاني من العام الايراني الجاري (بدا في 21 اذار/مارس) وفقا لتوقعات خبراء الاقتصاد.

وقال اميري في تصريح له خلال اجتماع المجلس الاداري في محافظة بوشهر جنوب البلاد ، ان البورصة وقيمة الاسهم كمؤشران مهمان يطويان الان مسيرة ايجابية ونامية.
واضاف، انه علي الحكومة الان البحث عن حل للسيولة النقدية والاستفادة من الحظر كفرصة، فضلا عن حظر استيراد بعض السلع من اجل تنشيط الانتاج الوطني.
وصرح مساعد الرئيس الايراني، ان بعض وسائل الاعلام الاجنبية تسعي لتحقيق مآربها الخبيثة عبر اثارة القلق لدي المواطنين عن طريق بث الدعاية السلبية بشان السلع الاساسية والادوية.
وقال اميري، انه بهذا الصدد لا ينبغي للبعض التاثر بوسائل الاعلام الاجنبية واثارة القلق لدي المواطنين.
واكد ضرورة ابراز القدرة الوطنية التي من ضمن عناصرها الكوادر البشرية والمدراء ذوي الحوافز والقدرات الصاروخية والعسكرية والظروف الجيوسياسية.
واعتبر التلاحم والتضامن والتكاتف ضرورة لا بد منها في الظروف الراهنة الحساسة وقال، انه حتي لو توفرت جميع عناصر القدرة الوطنية ولم يكن هنالك تلاحم فلن يتحقق نجاح في هذا المجال.
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مساعد رئيس الجمهورية: تذبذبات العملة الصعبة تشهد انخفاضا

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