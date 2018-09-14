السلوی الایرانی یفوز علي نظیره الفلبینی فی التصفیات الاسیویة المؤهلة لكاس العالم

طهران / 14 ایلول / سبتمبر /ارنا-
فاز المنتخب الوطنی الایرانی بكرة السلة علي نظیره الفلبینی فی اطار المرحلة الاولي من النافذة الرابعة للتصفیات الاسیویة المؤهلة الي نهائیات كاس العالم للعام 2019 فی الصین.

وفی هذه المباراة التی جرت عصر الخمیس بطهران فازت ایران علي الفلبین بنتیجة 81-73 وكانت نتائج الاشواط الاربعة كالتالی: 21-22، 19-16، 23-21، 18-14 .
وتحتل ایران فی الوقت الحاضر المركز الاول فی المجموعة 'F' قبل المباراة التی ستجری بین استرالیا وقطر.
وستلاقی ایران الیابان فی طوكیو یوم الاثنین القادم.
وستكون المباریات القادمة لایران مع استرالیا (باستضافة استرالیا) فی 30 نوفمبر/ تشرین الثانی ومع الفلبین (باستضافة الفلبین) فی 1 دیسمبر /كانون الاول ومن ثم تلعب فی طهران مع الیابان یوم 21 فبرایر/ شباط 2019 ومع استرالیا یوم 24 منه.
انتهي ** 2342



برچسب ها

ورزش

ایران

الفلبین

تصفیات سلة

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

السلوی الایرانی یفوز علي نظیره الفلبینی فی التصفیات الاسیویة المؤهلة لكاس العالم

معظم المشاهدات

اللواء جعفري : القدرات الدفاعية الايرانية تحققت بفضل دماء الشهداء

اللواء جعفري : القدرات الدفاعية الايرانية تحققت بفضل دماء الشهداء

انطلاق مراسم تشییع الرفات الطاهرة لـ 135 شهیدا فی طهران

انطلاق مراسم تشییع الرفات الطاهرة لـ 135 شهیدا فی طهران

أوليانوف: شكاوي واشنطن بشأن نشاط طهران النووي مفتعلة

أوليانوف: شكاوي واشنطن بشأن نشاط طهران النووي مفتعلة

ناطق أنصار الله: حديث بومبيو دفاع عن وحشية دول العدوان علي اليمن

ناطق أنصار الله: حديث بومبيو دفاع عن وحشية دول العدوان علي اليمن

محافظ البصرة يتوعد الضالعين بحرق القنصلية الإيرانية بحساب عسير

محافظ البصرة يتوعد الضالعين بحرق القنصلية الإيرانية بحساب عسير

أحدث الأخبار

السلوی الایرانی یفوز علي نظیره الفلبینی فی التصفیات الاسیویة المؤهلة لكاس العالم

السلوی الایرانی یفوز علي نظیره الفلبینی فی التصفیات الاسیویة المؤهلة لكاس العالم

هزة ارضية بقوة 4.1 ريختر تضرب كرمانشاه غرب ايران

هزة ارضية بقوة 4.1 ريختر تضرب كرمانشاه غرب ايران

الشيخ نعيم قاسم: المخططات الأمريكية الهدامة تجاه المنطقة باءت بالفشل

الشيخ نعيم قاسم: المخططات الأمريكية الهدامة تجاه المنطقة باءت بالفشل

جابری انصاری یلتقی ممثل الرئیس الفرنسی الخاص بالشان السوری

جابری انصاری یلتقی ممثل الرئیس الفرنسی الخاص بالشان السوری

لا يمكن لأي دولة ان تتسامح بشأن سلامة اراضيها وامنها القومي

المتحدث باسم الخارجية :

لا يمكن لأي دولة ان تتسامح بشأن سلامة اراضيها وامنها القومي

موضوعات مرتبط