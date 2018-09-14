السلوی الایرانی یفوز علي نظیره الفلبینی فی التصفیات الاسیویة المؤهلة لكاس العالم

وفی هذه المباراة التی جرت عصر الخمیس بطهران فازت ایران علي الفلبین بنتیجة 81-73 وكانت نتائج الاشواط الاربعة كالتالی: 21-22، 19-16، 23-21، 18-14 .

وتحتل ایران فی الوقت الحاضر المركز الاول فی المجموعة 'F' قبل المباراة التی ستجری بین استرالیا وقطر.

وستلاقی ایران الیابان فی طوكیو یوم الاثنین القادم.

وستكون المباریات القادمة لایران مع استرالیا (باستضافة استرالیا) فی 30 نوفمبر/ تشرین الثانی ومع الفلبین (باستضافة الفلبین) فی 1 دیسمبر /كانون الاول ومن ثم تلعب فی طهران مع الیابان یوم 21 فبرایر/ شباط 2019 ومع استرالیا یوم 24 منه.

انتهي ** 2342

