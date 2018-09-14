هزة ارضية بقوة 4.1 ريختر تضرب كرمانشاه غرب ايران

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان الهزة وقعت في الساعة التاسعة و 35 دقيقة و 10 ثوان من مساء اليوم الخميس بالتوقيت المحلي (الخامسة و 5 دقائق و10 ثوان عصرا بتوقيت غرينتش) علي بعد 14 كم من مدينة تازة اباد و 33 كم من جوانرود و 35 كم من كهوارة التابعة لمحافظة كرمانشاه.

ووقعت الهزة في عمق 8 كم من سطح الارض عند التقاء خطي الطول 46.21 والعرض 34.61 درجة.

ولم تصل لغاية اي تقارير بوقوع اضرار جراء هذه الهزة الارضية.

يذكر ان زلزالا بقوة 7.3 ريختر ضرب غرب محافظة كرمانشاه مساء يوم الاحد 12 تشرين الثاني /نوفمبر عام 2017 ما ادي الي مصرع اكثر من 620 شخصا واصابة اكثر من 12 الفا اخرين اضافة الي تدمير نحو 100 الف وحدة سكنية بصورة كلية او جزئية في 10 مدن و 1930 قرية بالمحافظة.

انتهي ** 2342

