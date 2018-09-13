الشيخ نعيم قاسم: المخططات الأمريكية الهدامة تجاه المنطقة باءت بالفشل

وقال قاسم في كلمة له اليوم الخميس: “إن أمريكا عملت بكل قوتها لفترة من الزمن لتقنع الناس بأن نظامها هو الأفضل وتشدقت بالحديث عن حقوق الإنسان والديمقراطية ولكن كل تلك الأعمال لم تقنع الشعوب فبدأت باحتلال وغزو دول المنطقة ودعم الكيان الإسرائيلي بشكل أكبر”.



وأضاف قاسم: إن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتخبطة تجاه حلفائه وخصومه دليل علي فشل المخططات الأمريكية.



من جهته أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش أن استمرار السكوت عن الاجراءات الامريكية الاسرائيلية المتمادية ضد الشعب الفلسطيني وقضيته سيشجعهما علي اتخاذ خطوات أخري لا تقل خطورة عن الإجراءات السابقة كشطب حق العودة .



وأشار دعموش في كلمة له اليوم إلي أن جميع الاجراءات العدوانية التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية ضد القضية الفلسطينية ابتداء من نقل سفارتها إلي القدس المحتلة واعلانها عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي مرورا بإقرار الكنيست الإسرائيلي قانون ما يسمي يهودية الدولة وصولا إلي القرار الأمريكي الأخير المتعلق بوقف تمويل الأونروا وإقفال مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن لم تلق أي رد فعل عربي سوي بعض التصريحات الخجولة والانتقادات التي لا تغير شيئا.



ورأي دعموش أن الهدف من هذه الخطوات ومن مواصلة التضييق علي الشعب الفلسطيني ومحاصرته هو دفعه للتنازل عن حقوقه وتصفية قضيته داعيا الحكومات والشعوب في العالم إلي القيام بواجباتها ومسؤولياتها السياسية والإنسانية والأخلاقية تجاه القضية الفلسطينية.

انتهي**2054 ** 2342

