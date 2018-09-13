وزير الدفاع التركي : نتعاون مع ايران وروسيا لتعزيز الاستقرار في المنطقة

انقرة / 13 ايلول / سبتمبر / ارنا – قال وزير الدفاع التركي، خلوصي اكار، 'نحن نتعاون مع ايران وروسيا وسائر حلفائنا لصالح السلام والاستقرار الاقليمي؛ وهناك جهود حثيثة حاليا لمنع وقوع كارثة انسانية في ادلب'.

جاء ذلك في تصريح ادلي به اكار اليوم الخميس للصحفيين؛ شارحا خلاله وقائع اجتماعه امس الاربعاء مع سفراء البلدان الاجنبية لدي تركيا.
ولفت وزير الدفاع التركي الي ان 'اردوغان اقترح خلال قمة طهران علي وقف اطلاق النار في ادلب'؛ مردفا : نحن نعتقد انه نظرا للتطورات الهامة في المنطقة، فإن العمليات العسكرية في ادلب لن تحل الازمة الراهنة داخل سوريا بل ستؤدي الي مشكلة جديدة'.
وقال اكار ان تركيا تحترم سلامة الاراضي والسيادة السياسية في سوريا والعراق وسائر دول الجوار، لكنها لن تسكت علي الاعتداءات التي تصدر من هذه البلدان ضد اراضيها.
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وزير الدفاع التركي : نتعاون مع ايران وروسيا لتعزيز الاستقرار في المنطقة

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