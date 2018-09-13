الصين تستضيف اجتماعا امنيا بمشاركة ايران

وفاد مراسل 'ارنا' من بكين ان الاجتماع الامني الدولي الصيني ضم اكثر من 35 دول الي جانب الامم المتحدة؛ كما شارك من ايران 'يوسف موسي بور' بصفته المسؤول عن العلاقات بين شرطة الجمهورية الاسلامية مع الصين وممثلا عن قوات الامن الداخلي في البلاد.

وقال موسي بور في تصريح بالمناسبة ان موضوع الامن قاعدة اساسية لتطوير العلاقات في مجالات عديدة بين الدول.

ولفت الي ان التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي، يتحقق عبر استتاب الامن في البلدان؛ مردفا بالقول ان 'تعاليمنا الدينية ايضا تؤكد علي ان الصحة والامان نعمتان الهيتان مجهولتان' ينبغي الاعتزاز بهما.

وفي الختام دعا ممثل الجمهورية الاسلامية في اجتماع 'حزام واحد طريق واحد'، الي تاسيس امانة عامة بهدف التعاون الوثيق بين الدول الاعضاء، واعداد منظومات معنية بتيسير عمليات تبادل المعلومات والخبرات في المجالات الامنية وبالتالي تعزيز التعاون في المجالات ذات الصلة بين هذه البلدان.

يذكر ان مشروع 'حزام واحد - طريق واحد' يعد مبادرة طموحة أطلقها الرئيس الصيني 'شي جين بينغ' خلال العام 2013، وتهدف الي تطوير وإنشاء طرق تجارية وممرات اقتصادية تربط أكثر من 60 بلدا.

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