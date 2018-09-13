السفير الايراني لدي اليابان :

لتوظيف الطاقات السياحية في دعم التعاون بين طهران وطوكيو

بكين / 13 ايلول / سبتمبر / ارنا – اكد سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدي اليابان 'مرتضي رحماني موحد' وجود طاقات كبيرة وبما يشمل المجالات التراثية والطبيعية في ايران؛ داعيا الي توظيف هذه الطاقات في سياق تعزيز التعاون السياحي بين طهران وطوكيو.

وقال موحد اليوم الخميس خلال اللقاء مع رئيس مؤسسة السياحة الوطنية في اليابان 'ساتوشي سينو'، ان ايران هي الدول الاكثر استعدادا وامنا في المنطقة لاستقطاب السياح الاجانب.
ولفت الي ان مناطق الجذب السياحي في ايران تزخر بفرص كبيرة للتعاون مع سائر البلدان؛ داعيا الي تبادل الخبرات بين مؤسسة السياحة الوطنية اليابانية مع نظيراتها الايرانية وبما يسهم في النهوض بمستوي العلاقات الثنائية بين البلدين.
واشار السفير الايراني الي ان العلاقات الدبلوماسية بين طهران وطوكيو ستدخل عامها التسعين قريبا؛ مبينا ان استخدام تجارب اليابان في مجال التسويق ورصد التعاون التجاري من شانه ان يتيح ظروفا مناسبة للتعاون بين البلدين.
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الطاقات السياحية

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لتوظيف الطاقات السياحية في دعم التعاون بين طهران وطوكيو

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