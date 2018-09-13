لتوظيف الطاقات السياحية في دعم التعاون بين طهران وطوكيو

وقال موحد اليوم الخميس خلال اللقاء مع رئيس مؤسسة السياحة الوطنية في اليابان 'ساتوشي سينو'، ان ايران هي الدول الاكثر استعدادا وامنا في المنطقة لاستقطاب السياح الاجانب.

ولفت الي ان مناطق الجذب السياحي في ايران تزخر بفرص كبيرة للتعاون مع سائر البلدان؛ داعيا الي تبادل الخبرات بين مؤسسة السياحة الوطنية اليابانية مع نظيراتها الايرانية وبما يسهم في النهوض بمستوي العلاقات الثنائية بين البلدين.

واشار السفير الايراني الي ان العلاقات الدبلوماسية بين طهران وطوكيو ستدخل عامها التسعين قريبا؛ مبينا ان استخدام تجارب اليابان في مجال التسويق ورصد التعاون التجاري من شانه ان يتيح ظروفا مناسبة للتعاون بين البلدين.

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