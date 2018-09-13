منتخب الهوكي الايراني يفوز باول ذهبية في بطولة اسيا

طهران / 13 ايلول / سبتمبر / ارنا – تمكن المنتخب الايراني لرياضة هوكي الرجال من الفوز، ولاول مرة، بالميدالية الذهبية خلال منافسات بطولة اسيا في مدينة 'ناموان' الكورية الجنوبية؛ فيما احرز منتخب النساء الايراني الميدالية البرونزية ضمن هذه المسابقات.

وتغلب المنتخب الايراني للرجال اليوم الخميس علي منافسه الياباني في المرحلة النهائية من بطولة اسيا للهوكي، بنتيجة 6 – 1 ، ليحصل علي الذهبية في هذه البطولة.
وكان رجال الهوكي الايرانيون قد فازوا خلال هذه المسابقات علي منافسيهم لدي المنتخبين السنغافوري والكوري الجنوبي؛ فيما حققوا التعادل مع نظرائهم في المنتخب التايواني.
من جانب اخر، تمكن منتخب الهوكي الايراني للنساء اليوم الخميس من الفوز علي نظيره التايواني ليحرز الميدالية البرونزية وذلك بعد ان تغلب علي منافسيه الصيني والهندي والكوري الجنوبي، مقابل هزيمة واحدة امام منتخب النساء الياباني للهوكي.
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منتخب الهوكي الايراني يفوز باول ذهبية في بطولة اسيا

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