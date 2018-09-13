فلاحت بيشة : لجنة الامن القومي النيابية ستعقد اجتماعا مع سفراء اوروبا

طهران / 13 ايلول / سبتمبر / ارنا – اعلن رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري الاسلامي 'حشمت الله فلاحت بيشة' عن اجتماع مرتقب خلال الشهر القادم بين اعضاء اللجنة النيابية مع سفراء الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي، وذلك بهدف استعراض العلاقات بين طهران وهذه البلدان.

وفي تصريح لمراسل 'ارنا' اليوم الخميس، قال فلاحت بيشة ان الاجواء العامة السائدة علي برلمان الاتحاد الاوروبي وايضا برلمانات الدول الاعضاء تشير الي رغبة هذه البلدان في الحفاظ علي علاقاتها مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.
ولفت الي ان اوروبا تضع الدفاع عن الاتفاق النووي علي جدول اعمالها؛ مردفا ان البرلمان الاوروبي صادق علي عدد من القوانين المناسبة في هذا الخصوص، غير ان هناك بعض الملاحظات بشان مرحلة التنفيذ.
وعودة الي الاجتماع المشترك مع السفراء الاوروبيين، قال رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري الاسلامي، ان الاجتماع من شانه ان يتيح فرصا لنواب الشعب الايراني كي يطرحوا ارائهم وفي الوقت نفسه الاستماع الي اراء الاطراف الاوروبية.
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فلاحت بيشة : لجنة الامن القومي النيابية ستعقد اجتماعا مع سفراء اوروبا

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