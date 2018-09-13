تمهيدا للهجوم علي الخان الاحمر؛

الاحتلال الصهيوني يهدم قرية الوادي الاحمر

القدس المحتلة/ 13 أيلول/ سبتمبر/ إرنا-اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الخميس قرية الخان الأحمر المهددة بالإخلاء والهدم شرق القدس المحتلة، وهدمت قرية الوادي الأحمر الجديدة المجاورة.

وقال شهود عيان إن الآليات العسكرية الصهيونية التي تقل عشرات الجنود وصلت شارع أريحا القدس المحاذي للقرية، واقتحمت المنطقة وهدمت قرية الوادي الأحمر واستولت علي الكرافانات بعد هدمها وتفكيكها.
وأعلن جنود الاحتلال الصهيوني عن تجمع الخان الأحمر بالكامل منطقة عسكرية مغلقة، ومنعوا المرابطين الاقتراب من المنازل التي تمت إزالتها، بعد أن فرضوا حصارا مشددا علي القرية.
وانسحبت قوات الاحتلال من المنطقة بعد إزالة القرية الجديدة، ولم يسجل إصابات أو اعتقالات.
وكان نشطاء اقاموا خمسة منازل قريبة من قرية الخان الاحمر دعما لصمود اهلها الا ان الاحتلال قام بازالتها اليوم وسط دعوات فلسطينية بالرباط الدائم لحماية الخان الاحمر.
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الاحتلال الصهيوني يهدم قرية الوادي الاحمر

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