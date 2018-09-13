عراقجي : طهران تنتهج انموذجا للتعاون مع كابول

كابول / 13 ايلول / سبتمبر / ارنا - قال المساعد السياسي لوزير الخارجية سيد عباس عراقجي ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تسير وفق 'انموذج للتعاون' في مجال علاقاتها مع افغانستان والتعاطي مع المشاكل التي تمرّ بها.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جري (امس الاربعاء) بين عراقجي ورئيس الجمهورية الافغاني 'محمد اشرف غني' بمقر القصر الرئاسي في كابول.
ونوه عراقجي في هذا اللقاء بالعلاقات العريقة بين الشعبين الايراني والافغاني وخاصة طوال العقود الاربعة الماضية؛ مؤكدا ان طبيعة تعاطي الجمهورية الاسلامية الايرانية مع مشاكل الشعب في افغانستان تشكل انموذجا للتعاون والتكاتف.
واستعرض الجانبان الايراني والافغاني في هذا اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي ولاسيما في المجالات التجارية والنقل والترانزيت والعلاقات المصرفية والمالية بين البلدين.
كما تطرقا الي جرائم تنظيم داعش الارهابي الاخيرة في افغانستان؛ واكدا من جديد عزيمة البلدين علي مواصلة الكفاح ضد الجماعات الارهابية والتكفيرية، واهمية التنسيق والجهود المشتركة في هذا السياق.
وكان عراقجي قد وصل والوفد المرافق له الي العاصمة الافغانية كابول امس الاول الثلاثاء للمشاركة في الاجتماع الثلاثي بين ايران والهند وافغانستان.
وفي اطار اللقاءات التي جرت بين الوفد الايراني مع المسؤولين الافغان، اجتمع عراقجي امس الاربعاء بوزير الخارجية في حكومة كابول 'صلاح الدين رباني' وبحث معه في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
واكد مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية في هذا اللقاء ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تساند مسيرة السلام بقيادة الحكومة الافغانية؛ كما نوه بـ 'الانجازات' المحققة في اطار اللجان الخماسية بين ايران وافغانستان.
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عراقجي : طهران تنتهج انموذجا للتعاون مع كابول

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