اللواء جعفري : القدرات الدفاعية الايرانية تحققت بفضل دماء الشهداء

طهران / 13 ايلول / سبتمبر / ارنا – اكد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية 'اللواء محمد علي جعفري' ان القدرات الدفاعية والقوة الصاروخية للجمهورية الاسلامية الايرانية اليوم مرهونة بدماء الشهداء الابرار.

جاء ذلك في تصريح ادلي به اللواء جعفري للصحفيين اليوم الخميس خلال مراسم تشييع الرفات الطاهرة لـ 135 شهيدا من فترة الدفاع المقدس بطهران.
وقال القاد العام للحرس الثوري ان هؤلاء الشهداء احرار عند ربهم يرزقون؛ مردفا ان دماء الشهداء تشكل ركيزة القوة والاقتدار بالنسبة للشعب الايراني والبلاد.
وتابع : نحمد الله الذي انعم علي الشعب والجمهورية الاسلامية الايرانية لتبلغ ذروة القوة والاقتدار اليوم؛ الامر الذي تحقق بفضل دماء الشهداء الاجلاء.
ونوّه اللواء جعفري الي ان سائر البلدان تمكنت اليوم ومن خلال التاسي بتضحيات شهداء الثورة الاسلامية وببركة دمائهم الطاهرة ان تقف بوجه الاستكبار العالمي وقوي الغطرسة بكل قوة وحزم.
وخلص الي القول، ينبغي علي العدو ان يتفهم بانه طالما هناك نهج التضحية وحبّ الشهادة فإنه لا يستطيع القيام باي حماقة ويعجز عن المساس بالشعب الايراني الابي.
انتهي **ح ع



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اللواء جعفري : القدرات الدفاعية الايرانية تحققت بفضل دماء الشهداء

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