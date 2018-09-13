انطلاق مراسم تشییع الرفات الطاهرة لـ 135 شهیدا فی طهران

طهران / 13 ایلول / سبتمبر / ارنا – بدأت صباح الیوم الخمیس من امام جامعة طهران مراسم تشییع الرفات الطاهرة لـ 135 شهیدا من فترة 'الدفاع المقدس' والتی اعیدت بعد سنوات طویلة الي ارض الوطن.

وتتزامن هذه المراسم مع حلول الیوم الثالث من شهر محرم الحرام (1440 هـ) حیث الذكري السنویة لواقعة عاشوراء الملحمیة واستشهاد ابی الاحرار الامام الحسین (ع) وانصاره واهل بیته المیامین (علیهم السلام).
وافاد مراسل 'ارنا' من موقع الحدث، ان مراسم تشییع رفات الشهداء الیوم تتضمن برامج عدیدة ومنها تلاوة ایات من الذكر الحكیم، وكلمة خطیب الجمعة المؤقت فی طهران 'حجة الاسلام السید محمد حسن ابوترابی فرد'، وایضا قراءة المراثی بالمناسبة واحیاء لذكري عاشوراء البطولیة.
ویشارك فی هذه المراسم كبار المسؤولین والقادة العسكریین وعوائل الشهداء والمضحون ومعاقوا فترة الدفاع المقدس، الي جانب الحشود من ابناء الشعب الایرانی الابی.
انتهي ** ح ع



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انطلاق مراسم تشییع الرفات الطاهرة لـ 135 شهیدا فی طهران

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