اليمن: عشرات القتلي والجرحي والأسري من المرتزقة بعملية هجومية في عسير

وأكد مصدر عسكري لـ ' المسيرة نت' أن قوات الجيش واللجان الشعبية شنوا عمليةً هجومية علي مواقع مرتزقة الجيش السعودي في مجازة ما أدي إلي سقوط عشرات القتلي والجرحي في صفوفهم وأسر عدد منهم خلال العملية.



وأضاف المصدر أن القوة الصاروخية للجيش واللجان استهدفت بصلية صواريخ كاتيوشا تجمعاً لمرتزقة الجيش السعودي في موقع الطلعة بنجران محققةً إصابات مباشرة في صفوفهم.



وكانت القوة الصاروخية قد أطلقت يوم الاثنين صاروخاً باليستياً من طراز 'بدر1' محلي الصنع علي معسكر للجيش السعودي في ظهران عسير، كما تمكنت وحدة الهندسة من تدمير طقمين عسكريين بكمين محكم ومصرع من عليهما في صحراء البقع قبالة نجران.



انتهي ** 2342

