اليمن: عشرات القتلي والجرحي والأسري من المرتزقة بعملية هجومية في عسير

طهران / 13 ايلول / سبتمبر /ارنا- قُتل وأصيب العشرات من مرتزقة الجيش السعودي امس الأربعاء إثر عمليةً هجومية قامت بها قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية علي مواقعهم في عسير، كما تم قصف تجمعاتهم بنجران.

وأكد مصدر عسكري لـ ' المسيرة نت' أن قوات الجيش واللجان الشعبية شنوا عمليةً هجومية علي مواقع مرتزقة الجيش السعودي في مجازة ما أدي إلي سقوط عشرات القتلي والجرحي في صفوفهم وأسر عدد منهم خلال العملية.

وأضاف المصدر أن القوة الصاروخية للجيش واللجان استهدفت بصلية صواريخ كاتيوشا تجمعاً لمرتزقة الجيش السعودي في موقع الطلعة بنجران محققةً إصابات مباشرة في صفوفهم.

وكانت القوة الصاروخية قد أطلقت يوم الاثنين صاروخاً باليستياً من طراز 'بدر1' محلي الصنع علي معسكر للجيش السعودي في ظهران عسير، كما تمكنت وحدة الهندسة من تدمير طقمين عسكريين بكمين محكم ومصرع من عليهما في صحراء البقع قبالة نجران.

انتهي ** 2342



برچسب ها

سياسي

اليمن

عملية هجومية

عسير

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

اليمن: عشرات القتلي والجرحي والأسري من المرتزقة بعملية هجومية في عسير

معظم المشاهدات

عراق آمن، يقع ضمن أولويات ايران

المتحدث باسم الخارجيه تعقيبا علي بيان البيت الابيض:

عراق آمن، يقع ضمن أولويات ايران

لاريجاني: الوفاق الوطني يحبط المغامرات الاميركية

لاريجاني: الوفاق الوطني يحبط المغامرات الاميركية

خرازی: نحن فی انتظار إجراء أوروبی عملی فی مجال الاتفاق النووی

خرازی: نحن فی انتظار إجراء أوروبی عملی فی مجال الاتفاق النووی

خوشرو: ایران تؤدی دورا بناء فی اعادة السلام الي سوریا

خوشرو: ایران تؤدی دورا بناء فی اعادة السلام الي سوریا

مراجع الدین یدعون الي نبذ الخلافات ومعالجة المشاكل الاقتصادیة

مراجع الدین یدعون الي نبذ الخلافات ومعالجة المشاكل الاقتصادیة

أحدث الأخبار

أوليانوف: شكاوي واشنطن بشأن نشاط طهران النووي مفتعلة

أوليانوف: شكاوي واشنطن بشأن نشاط طهران النووي مفتعلة

ناطق أنصار الله: حديث بومبيو دفاع عن وحشية دول العدوان علي اليمن

ناطق أنصار الله: حديث بومبيو دفاع عن وحشية دول العدوان علي اليمن

اليمن: عشرات القتلي والجرحي والأسري من المرتزقة بعملية هجومية في عسير

اليمن: عشرات القتلي والجرحي والأسري من المرتزقة بعملية هجومية في عسير

محافظ البصرة يتوعد الضالعين بحرق القنصلية الإيرانية بحساب عسير

محافظ البصرة يتوعد الضالعين بحرق القنصلية الإيرانية بحساب عسير

مفوضية حقوق الانسان بالعراق: الاعتداء علي السفارات والقنصليات امر يسيء للبلاد

مفوضية حقوق الانسان بالعراق: الاعتداء علي السفارات والقنصليات امر يسيء للبلاد

موضوعات مرتبط