محافظ البصرة يتوعد الضالعين بحرق القنصلية الإيرانية بحساب عسير

وقال العيداني في تصريحات صحفية نقلتها عنه وسائل اعلام محلية عراقية، الاربعاء، 'توجد فرق تحقيقية متخصصة تتابع التحقيق والوقوف علي ملابسات الحادث الذي حصل للقنصلية الإيرانية في محافظة البصرة، وحينما تكون هذه النتائج وافية وكافية حول الموضوع، سوف تعلن للملأ، وسيحاسب حسابا عسيرا من قام بحرق هذه القنصلية'.

تجدر الاشارة الي ان عناصر مندسة مع المتظاهرين، قد اقدمت علي احراق مبني قنصلية الجمهورية الاسلامية الايرانية في محافظة البصرة يوم الجمعة الماضي، وبعد اربعة ايام، أي يوم اول امس الثلاثاء، تم افتتاح مقر جديد للقنصلية في المحافظة برعاية السفير الإيراني في العراق ايرج مسجدي وعدد من مسؤولي المحافظة.

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