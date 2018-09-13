نظرة الوداع الاخيرة علي رفات مجموعة من شهداء الدفاع المقدس

وجرت هذه المراسم في متحف الدفاع المقدس لوداع 130 شهيدا من الشهداء المجهولين لمرحلة الدفاع المقدس (في مواجهة الحرب العدوانية التي شنها نظام صدام البائد ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال الفترة من 1980 الي 1988) مساء امس الابعاء تزامنا مع الليلة الثالثة للعزاء بذكري استشهاد ابي عبدالله الحسين (ع) وبحضور حشد غفير من المواطنين، ومسؤولين مدنيين وعسكريين من ضمنهم القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء محمد علي جعفري وقائد قوي الامن الداخلي العميد حسين اشتري.

وفي تصريح مقتضب ادلي للصحفيين علي هامش المراسم قال اللواء جعفري، ان كل ما عندنا يعود للشهداء لذا نرجو من الباري تعالي ان يجعلنا مثمين قدر دماء الشهداء والمضحين.

يذكر ان مراسم تشييع رفات هؤلاء الشهداء ستجري صباح اليوم الخميس امام جامعة طهران.

انتهي ** 2342

