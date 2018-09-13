مساعد رئيس الجمهورية: نواجه اليوم حربا اقتصادية شاملة

بوشهر / 13 ايلول / سبتمبر /ارنا-
اكد مساعد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية للشؤون البرلمانية حسين علي اميري ضرورة الوحدة والتلاحم بين السلطات الثلاث خاصة الحكومة والمجلس في هذه المرحلة الحساسة، لافتا الي اننا اليوم نواجه حربا اقتصادية شاملة فرضت علينا من قبل الكيان الصهيوني واميركا بالتعاون مع دولتين بالمنطقة.

وقال اميري في تصريح صحفي حين وصوله مساء الاربعاء الي مدينة بوشهر جنوب البلاد، ان التجربة التاريخية تعلمنا بان الوحدة والتلاحم والتضامن بين السلطات الثلاث خاصة الحكومة والمجلس في هذه الظروف الزمنية الخاصة ضرورة لا بد منها.
واضاف، ان التلاحم والتعاضد اكثر فاكثر بين الحكومة بصفتها المؤسسة التي تدير البلاد تنفيذيا ومجلس الشوري الاسلامي بصفته الركن التشريعي والرقابي في البلاد امر حيوي جدا.
واكد قائلا، ان التلاحم والتعاضد والوحدة الوطنية خاصة بين المؤسسات السياسية والسلطات الثلاث والقوات المسلحة امر ضروري.
واوضح بان البلاد اليوم ليست في ظروف ازمة لكنها صعبة واضاف، اننا اليوم دخلنا حربا اقتصادية شاملة مفروضة علينا من قبل الكيان الصهيوني واميركا بالتعاون مع دولة او دولتين في المنطقة.
واضاف، ان ما يمكننا في هذه الظروف العبور من المشاكل والمؤامرات المخطط لها هو الوحدة والتلاحم.
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سياسي

مساعد رئيس الجمهورية

الحكومة ومجلس الشورى

حرب اقتصادية شاملة

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مساعد رئيس الجمهورية: نواجه اليوم حربا اقتصادية شاملة

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