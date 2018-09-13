برسبوليس ينهي سلسلة تعادلاته بالفوز علي نساجي مازندران

وفي هذه المباراة التي جرت مساء الاربعاء في استاد 'ازادي' الرياضي بطهران بحضور اكثر من 20 الف متفرج من ضمنهم 5 الاف من مشجعي مازندران، تمكن برسبوليس من الفوز بهدفين مقابل هدف واحد.

وبهذا الفوز رفع برسبوليس رصيده الي 12 نقطة في المركز الثاني بعد المتصدر 'بديدة مشهد' البالغ رصيده 15 نقطة فيما تجمد رصيد نساجي عند 5 نقاط في المرتبة الـ 13 في الدوري.

سيطر برسبوليس علي اجواء المباراة وشن العديد من الهجمات التي لم تفلح في الشوط الاول الذي انتهي بدون اهداف، فيما اعتمد نساجي علي الهجمات المرتدة.

وفي الشوط الثاني كثف برسبوليس محاولاته الهجومية الي ان نجح في هز شباك نساجي بواسطة مهاجمه علي علي بور براسية جميلة حينما ارتقي لكرة رفعها زميله حسين ماهيني في الدقيقة 50 من المباراة.

وفي الدقيقة 62 طرد حكم المباراة لاعب نساجي علي شجاعي لنيله الانذار الثاني.

وفي الدقيقة 70 توغل سيامك نعمتي بنجاح من الجناح الايمن الي داخل منطقة الجزاء ومرر الكرة التي حاول مدافع نساجي ابعادها الا انه اخطا وسدد في مرمي فريقه.

وفي الدقيقة 95 قلل نساجي الفارق بهدف من ركلة جزاء سددها لاعبه الجورجي 'جورجي كولسياني' بنجاح، لكنه لم يكن كافيا لتفادي الخسارة حيث انتهت المباراة 2-1 لصالح برسبوليس.

يذكر ان برسبوليس سيواجه الدحيل القطري يوم الاثنين القادم في استاد 'ازادي' في مباراة الاياب في اطار الدور ربع النهائي لبطولة دوري ابطال اسيا بكرة القدم وكان قد خسر مباراة الذهاب 1-0 في الدوحة.

انتهي ** 2342

