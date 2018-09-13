صادرات ايران عبر حدود كرمانشاه بلغ اكثر من مليار دولار

كرمانشاه / 13 ايلول / سبتمبر /ارنا-
اعلن مدير عام شؤون الجمارك في محافظة كرمانشاه غرب ايران بان صادرات البلاد عبر حدود المحافظة المتاخمة للعراق بلغت اكثر من مليار و 167 مليون دولار خلال الاشهر الخمسة الاولي من العام الايراني الجاري (بدا في 21 اذار/مارس) بزيادة قدرها 52 بالمائة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.

وقال خليل حيدري امس الاربعاء خلال اجتماع الناشطين الاقتصاديين في محافظة كرمانشاه، انه تم خلال الاشهر الخمسة الاولي من العام الجاري تصدير اكثر من مليونين و 316 الف طن عبر الجمارك والاسواق الحدودية لمحافظة كرمانشاه الي خارج البلاد.
واضاف، ان هذا الحجم من الصادرات يشير الي زيادة قدرها اكثر من 38 بالمائة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.
وقال حيدري، ان صادرات جمارك كرمانشاه بلغت مليونا و 332 الف طن بقيمة نحو 542 مليون دولار فيما بلغت صادرات سائر جمارك البلاد عبر حدود كرمانشاه 984 الف طن بقيمة نحو 625 مليون دولار.
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صادرات ايران عبر حدود كرمانشاه بلغ اكثر من مليار دولار

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