وزير النفط الباكستاني: اسلام اباد ترغب في تعزيز التعاون مع طهران في مجال الطاقة

اسلام آباد/ 12 ايلول/ سبتمبر- قال وزير النفط والموارد الطبيعية الباكستاني ان بلاده عازمة علي التعاون مع ايران في مجال الطاقة.

وتم في اللقاء الذي جري بين سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدي اسلام اباد مهدي هنردوست مع وزير النفط الباكستاني تبادل وجهات النظر بشأن التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين حيث اعرب الجانبان عن املهما بتطويره في قطاع الطاقة.
وعدد السفير الايراني المزايا الاقتصادية لمشروع نقل الغاز الايراني الي باكستان 'آي-بي' ودوره في ازدهار الصناعة الباكستانية مؤكدا اهمية تنفيذه في اسرع وقت ممكن.
من جانبه تطرق الوزير غلام سرور خان الي الصدقة القائمة بين البلدين الشقيقين مشيدا بدعم طهران لاسلام اباد في مختلف المجالات الاقليمية والدولية.
وبلغت صادرات النفط الايراني الي باكستان في الاشهر الاربعة الماضية 380 مليون دولار مسجلة زيادة نحو 70 بالمئة.
انتهي**س.ر



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وزير النفط الباكستاني: اسلام اباد ترغب في تعزيز التعاون مع طهران في مجال الطاقة

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