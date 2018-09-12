لافروف يشارك في اجتماع مجلس الامن حول ايران

موسكو/ 12 ايلول/ سبتمبر- قال ممثل روسيا الدائم لدي الامم المتحدة ان وزير الخارجية الروسي سرغئي لافرورف سيشارك في اجتماع مجلس الامن حول ايران.
واضاف 'واسيلي نبنزيا' في حديث للمراسلين ان الاجتماع سيعقد في ال26 من سبتمبر -ايلول الجاري برئاسة الرئيس الاميركي دونالد ترامب. وتتولي اميركا في شهر سبتمبر الرئاسة الدورية لمجلس الامن. انتهي**س.ر
سياسي
لافروف
روسيا
ايران
التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir
تماس بی واسطه با مسئولین
بالای صفحه
وکالة الجمهوریة الاسلامیة للانباء (ارنا) البرید الالکترونی : irna@irna.ir
© جمیع حقوق هذا الموقع محفوظة لوکالة الجمهوریة الاسلامیة للانباء.