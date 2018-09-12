لافروف يشارك في اجتماع مجلس الامن حول ايران

واضاف 'واسيلي نبنزيا' في حديث للمراسلين ان الاجتماع سيعقد في ال26 من سبتمبر -ايلول الجاري برئاسة الرئيس الاميركي دونالد ترامب.

وتتولي اميركا في شهر سبتمبر الرئاسة الدورية لمجلس الامن.

انتهي**س.ر

