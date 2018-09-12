وزير الطاقة الروسي: روسيا بحاجة لإيجاد آليات جديدة للتعاون مع إيران

وقال نوفاك، للصحفيين علي هامش أعمال المنتدي الاقتصادي الشرقي :” ناقشنا استمرار تطوير التعاون بين شركاتنا وروسيا وإيران، ونحن نهدف إلي الحفاظ علي التعاون، لكننا بحاجة إلي إيجاد أشكال وآليات جديدة تسمح بتنفيذ ذلك في ظل الظروف الراهنة .

وأشار وزير الطاقة الروسي إلي أن الشركات الروسية تدرس بشكل مستقل، الأساس القانوني لدراسة إمكانية العمل في إيران، مضيفا 'بما أن العقوبات لم تفرض بعد، يجب أن يتم التقييم علي أساس الوثائق التي ستظهر'.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم 8 أيار/مايو الماضي، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق المذكور، واستئناف العقوبات التي تم تعليقها نتيجة للتوصل إلي الاتفاق.

وعارضت الدول الحليفة للولايات المتحدة، وهي فرنسا وألمانيا وبريطانيا، هذه الخطوة الأمريكية معلنة بأنها تعتزم الالتزام بتنفيذ شروط الصفقة مع إيران كما كان عليه الحال في الماضي.

وينظم المنتدي الاقتصادي الشرقي الرابع في مدينة فلاديفوستوك الروسية بالفترة، ما بين 11-13 أيلول/سبتمبر الجاري، تحت عنوان 'الشرق الأقصي وتوسيع حدود الفرص'.

انتهي**س.ر

