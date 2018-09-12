سیاسة ایران ترتكز علي تعزیز العلاقات مع بلدان اسیا الوسطي

وفی لقائه الیوم الاربعاء سفراء اتحاد الدول المستقلة ذات المصالح المشتركة (CIS)، نوه فلاحت بیشة الي اهمیة العلاقات القائمة علي اسس الصداقة بین دول الجوار؛ مؤكدا ان العلاقات بین الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة مع بلدان اسیا الوسطي شهدت منحي تصاعدیا علي مرّ العقود الثلاثة الماضیة.

واشار فلاحت بیشة الي تاسیس مجموعات الصداقة البرلمانیة الایرانیة المشتركة مع بلدان اسیا الوسطي؛ معلنا استعداد البرلمان الایرانی للتعاون فی سیاق ازالة العقبات من مسار العلاقات الثنائیة مع هذه البلدان.

وتابع القول، ان مجلس الشوري الاسلامی یرحب ایضا بالتعاون مع دول اسیا الوسطي علي صعید المنظمات البرلمانیة الدولیة والاقلیمیة.

الي ذلك، اكد سفراء اتحاد الدول المستقلة ذات المصالح المشتركة اهمیة العلاقات القائمة علي اسس حسن الجوار مع الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة؛ كما دعوا الي توظیف الطاقات الثنائیة لتعزیز وتطویر هذه العلاقات.

واشار هؤلاء السفراء الي ضرورة تعزیز العلاقات البرلمانیة بین دول اسیا الوسطي مع ایران، للنهوض بمستوي التعاون بین الحكومات واصحاب القطاع لدي الجانبین.

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