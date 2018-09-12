فلاحت بیشة :

سیاسة ایران ترتكز علي تعزیز العلاقات مع بلدان اسیا الوسطي

طهران / 12 ایلول / سبتمبر / ارنا – قال رئیس لجنة الامن القومی والسیاسة الخارجیة فی مجلس الشوري الاسلامی 'حشمت الله فلاحت بیشة' ان السیاسة الخارجیة الایرانیة قائمة دوما علي ترسیخ مزید من العلاقت مع بلدان اسیا الوسطي.

وفی لقائه الیوم الاربعاء سفراء اتحاد الدول المستقلة ذات المصالح المشتركة (CIS)، نوه فلاحت بیشة الي اهمیة العلاقات القائمة علي اسس الصداقة بین دول الجوار؛ مؤكدا ان العلاقات بین الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة مع بلدان اسیا الوسطي شهدت منحي تصاعدیا علي مرّ العقود الثلاثة الماضیة.
واشار فلاحت بیشة الي تاسیس مجموعات الصداقة البرلمانیة الایرانیة المشتركة مع بلدان اسیا الوسطي؛ معلنا استعداد البرلمان الایرانی للتعاون فی سیاق ازالة العقبات من مسار العلاقات الثنائیة مع هذه البلدان.
وتابع القول، ان مجلس الشوري الاسلامی یرحب ایضا بالتعاون مع دول اسیا الوسطي علي صعید المنظمات البرلمانیة الدولیة والاقلیمیة.
الي ذلك، اكد سفراء اتحاد الدول المستقلة ذات المصالح المشتركة اهمیة العلاقات القائمة علي اسس حسن الجوار مع الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة؛ كما دعوا الي توظیف الطاقات الثنائیة لتعزیز وتطویر هذه العلاقات.
واشار هؤلاء السفراء الي ضرورة تعزیز العلاقات البرلمانیة بین دول اسیا الوسطي مع ایران، للنهوض بمستوي التعاون بین الحكومات واصحاب القطاع لدي الجانبین.
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سیاسة ایران ترتكز علي تعزیز العلاقات مع بلدان اسیا الوسطي

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