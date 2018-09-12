الخارجية الايرانية: بيان اللجنة الرباعية للجامعة العربية بشأن ايران بلا اساس

وادان بهرام قاسمي نشاط اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعادي لايران واصفا صدور مثل هذا البيان في الذكري السنوية لهجمات 11سبتمبر التي تمت علي يد بعض رعايا هذه الدول بانه انموذج اخر للاسقاط ومحاولة لحرف الراي العام الاقليمي والعالمي عن الدعم الذي تقدمه بنفسها للارهاب والجماعات الارهابية.

واوضح ان البيان صدر في الوقت الذي يرتكب فيه معدوه كارثة انسانية غيرمسبوقة نتيجة العدوان علي اليمن الذي دمروا خلاله جميع البني التحتية في هذا البلد مسببين المجاعة والمرض والتشريد والفقر لملايين الابرياء.

وشدد قاسمي بالقول 'في مثل هذه الظروف، يصر المعتدون علي الاستمرار في خطأهم الكارثي مدعومين من بعض الدول الاجنبية غيرمبالين بدعوات المنظمات والمجاميع الدولية.

وقال الناطق باسم الخارجية ان الجمهورية الاسلامية الايرانية طالما دعت الي اعتماد سياسة حسن الجوار والثقة والاحترام المتبادل مع دول الجوار وعلي الحدود بعيدا عن اي تدخل في الشؤون الداخلية للاخرين.

واكد قاسمي انه خلافا لما يزعم البيان فان الجمهورية الاسلامية الايرانية وعلي مدي السنوات الاخيرة اثبتت انها تقف الي جانب دول المنطقة في الظروف الصعبة بطلب من الدول نفسها.

وقال الناطق باسم الخارجية 'نحن نعتقد ان ما جاء في البيان من اتهامات ومزاعم واهية انما هو وليد الاتهامات والاملاءات التي تفرض علي هذه الدول للتخويف من ايران ولاتستند الي الواقع بتاتا.

وقال 'من الافضل ان تستجيب هذه الدول لدعوات ايران للحوار والتعاون الاقليمي البناء بدلا من اللجوء الي هذه الاساليب والتوجهات الفاشلة'.

وكانت اللجنة الوزارية العربية الرباعية المكونة من الإمـارات (رئاسة اللجنة)، البحرين، السعودية، وجمهورية مـصر عقدت اجتماعها في مقر الأمانة العامـة للجامعة العربية علي هامش اجتماع مجلس الجامعة علي المستوي الوزاري .

انتهي**س.ر

