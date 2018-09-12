رئیس لجنة الامن القومی النیابیة :

ینبغی لرئیس الجمهوریة ان یجسد مشاركة مقتدرة فی اجتماع الامم المتحدة

طهران / 12 ایلول / سبتمبر / ارنا – اكد رئیس لجنة الامن القومی والسیاسة الخارجیة فی مجلس الشوري الاسلامی 'حشمت الله فلاحت بیشة' علي مشاركة رئیس الجمهوریة فی الاجتماع السنوی للامم المتحدة بمزید من الفاعلیة والتاثیر والاقتدار مقارنة بالاعوام الماضیة.

وقال فلاحت بیشة الیوم الاربعاء فی تصریح لمراسل 'ارنا'، ان الاجتماع السنوی للامم المتحدة خلال هذا العام، سینعقد بالتزامن مع تسلیم الرئاسة الدوریة لمجلس الامن الدولی الي الولایات المتحدة الامریكیة؛ مشددا بالقول : اذن ینبغی ان یشارك الرئیس روحانی بفاعلیة اكثر مقارنة بالاعوام السابقة.
ولفت الي ان الخطاب الذی سیلقیه الرئیس الایرانی خلال الاجتماع وایضا اللقاءات التی سیجریها علي هامشه، ینبغی ان تتضمن محاور عدة بما فیها فضح عدم اهلیة امریكا القانونیة لتسلم رئاسة مجلس الامن الدولی؛ مضیفا انه بعد هتلر الذی ارتكب شتي الجرائم، لا یوجد شخص یضاهی ترامب فی انتهاك المعاهدات والاتفاقیات الدولیة .
وتابع رئیس لجنة الامن القومی النیابیة، ان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة اتخذت موقفا عقلانیا وذكیا عقب انسحاب امریكا من الاتفاق النووی دون ان تقع فی شبك الامریكیین، بل انتهجت الدبلوماسیة والاعتدال.
واكد فلاحت بیشة ان الرئیس روحانی ینبغی ان یشرح هذه المواقف خلال الاجتماع الاممی والثمن الذی دفعته ایران قبال ذلك.
واردف القول انه بنبغی علي رئیس الجمهوریة ایضا ان یطرح توقعات ایران من البلدان ویؤكد علیها بضرورة عدم اتباع الحظر الامریكی المفروض علي الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة؛ كما ان یجسد اقتدار البلاد فی هذا الاجتماع.
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ینبغی لرئیس الجمهوریة ان یجسد مشاركة مقتدرة فی اجتماع الامم المتحدة

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