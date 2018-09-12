امين عام المجمع العالمي الاسلامي للسلام:

ايران لديها افكار سامية بشان السلام والعدالة والامن في العالم

طهران/12ايلول/سبتمبر- اعتبر امين عام المجمع العالمي الاسلامي للسلام داود عامري اليوم الاربعاء ان السلام والعدالة والامن من القضايا الهامة علي صعيد النظام الدولي وان الجمهورية الاسلامية الايرانية لديها افكار وروي متقدمة وسامية في هذه المجالات الثلاثة.

واضاف عامري اليوم الاربعاء في الجلسة الاولي للتنسيق بين الموسسات حول الموتمر العالمي للسلام والعدالة في طهران ان القوي الكبري تستغل العالم المشحون بالفوضي والتحركات الارهابية من اجل تحقيق مصالحها بشكل افضل.
وقال ان القوي الكبري تحاول اليوم الايحاء بان الاسلام يعتبر اكبر تهديد للعالم وهي تروج التخويف من الاسلام لذلك فان الجمهورية الاسلامية الايرانية يمكن ان تقدم الافكار والروي الاسلامية التي تبشر بالسعادة وسمو البشر من خلال اقامة هذه المؤتمرات.
واشار الي الدور الفاعل لايران في ارساء السلام والعدالة والامن في المنطقة والعالم وقال ان موتمر السلام والعدالة يهدف الي تبيين روي وافكار الجمهورية الاسلامية الايرانية بشان السلام والعدالة ونشر خطاب السلام في العالم.
وقال ان اقامة هذا الموتمر يستطيع ان يقدم الصورة الحقيقية عن الاسلام الي العالم ويحبط محاولات اصحاب القوة في ترويج التخويف من الاسلام وايران.
انتهي**2018**س.ر



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ايران لديها افكار سامية بشان السلام والعدالة والامن في العالم

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