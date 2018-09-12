اياد اجنبية تعمل علي الاخلال بالعقود الاقتصادية الايرانية

وبحسب التقرير الذي نشرته الدائرة في هذا المجال فان متابعات بعض الصفقات التجارية والاقتصادية تشير الي وجود اياد خفية تتشدق بموضوع العقوبات لتحريض الاطراف الاجنبية علي الغاء العقود التي وقعتها مع الشركات الايرانية وتشجيعها علي عقد الصفقات مع شركات اسيوية مماثلة غالبا ما تكون اماراتية او سعودية.

ويضيف التقرير ان هذه الجهات اعدت قائمة باسماء الشركات المتعاملة مع المنتجين الايرانيين وقدمت الرشاوي لمسؤولي الشراء في هذه الشركات لتشجيع اصحابها علي الغاء العقود.

وجاء في التقرير ان هذه الجهات اجرت اتصالات مع الشركات المستثمرة في ايران لدفعها الي سحب رؤوس اموالها منها.

واكد التقريرقيام هؤلاء بشراء بعض الشركات الايرانية لتغيير نوعية النشاط من الانتاج الي التجميع والتخطيط لاستخدام قطع غيرمرغوبة في عملية الانتاج من اجل المساس بسمعة البضاعة الايرانية.

واكد التقرير محاولات تلك الجهات للاخلال بمسار دخول العملة المتحصلة من التصدير الي البلاد عبر تقديم بعض التحفيزات وسرقة الفرص من قطاع صناعة السيارات والبتروكيمياء والصلب والنسيج.

وكان الرئيس روحاني قد قال في اجتماع مجلس الوزراء اليوم ان ايران تواجه اليوم حربا اقتصادية واشخاصا لايقيمون وزنا لاي من القوانين الدولية.

انتهي**س.ر

