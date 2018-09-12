وأكدت الفصائل في مؤتمر لغرفة العمليات المشتركة بمدينة غزة ان المقاومة هي أم الشرعيات علي هذه الارض وان المقاومة تمتلك من الامكانات ما يشكل هاجسا ورعبا للعدو الصهيوني.

وأكدت الفصائل في الذكري الثالثة عشرة للانسحاب الصهيوني من قطاع غزة جاهزيتها لرد أي عدوان صهيوني محتمل بحق الشعب الفلسطيني داعية لإطلاق يد المقاومة في الضفة الغربية للرد علي جرائم الاحتلال .

وأضافت 'تجربة غزة في المقاومة يجب أن تنتقل للضفة الغربية لطرد المحتل منها، وذكري تحرير قطاع غزة تضعنا أمام حقيقة أن الشرعية هي للمقاومة'.

واكدت تمسّكها بإرث الشهداء ووصيتهم في الدفاع عن الارض الفلسطنيية والحفاظ عليها والتمسك بسلاحها .

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