هاشمی یحذر من مخطط استهداف الزوار الاجانب

وقال هاشمی الیوم الاربعاء خلال اللقاء مع محافظ خراسان الرضویة (شرق)، علیرضا رشیدیان، انه لوحظ خلال الفترة الاخیرة فی محافظة خراسان الرضویة هجمة افتراءات غیر معهودة مستهدفة الزوار الاجانب؛ داعیا وسائل الاعلام الي توظیف طاقاتها لافشال هذا المخطط وآثاره الثقافیة والاجتماعیة والسیاسیة.

ولفت الي ان وسائل الاعلام الناشطة فی محافظة خراسان الرضویة التی تحتضن المرقد الطاهر لثامن ائمة اهل البیت (علیهم السلام)، الامام الرضا (ع)، تضطلع بدور حساس فی هذا السیاق؛ مردفا ان 'ارنا' ستقوم بدورها عبر اتخاذ اجراءات مناسبة فی سیاق التعریف بالطاقات المحلیة وتعزیز العلاقات الدولیة التی تزخر بها المحافظة.

الي ذلك، اشاد محافظ خراسان الرضویة بدور وكالة الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة للانباء فی تعزیز الاواصر بین المسؤولین والشعب والتنسیق الاعلامی فی البلاد.

وقال رشیدیان ان واشنطن تخوض حربا اقتصادیة ذكیة بهدف اثارة الاجواء وتاجیج الوضع داخل البلاد؛ مضیفا ان وزارة الخزانة الامریكیة تحولت الي غرفة حرب لممارسة الضغوط الاقتصادیة علي ایران وافتعال اجواء نفسیة لدي الرای العام.

وفی جانب اخر من تصریحاته، نوّه محافظ خراسان الرضویة بالطاقات والامكانات المتوفرة علي الصعیدین المحلی والدولی لدي هذه المحافظة الشرقیة؛ داعیا 'ارنا' الي مضاعفة نشاطاتها ونتاجاتها الاعلامیة لاستقطاب قرائها الاجانب الي هذه المحافظة.

انتهي ** ح ع

