خلال لقائه الرئيس التركماني:

واعظي: سياسة ايران الاستراتيجية، ترسيخ العلاقات مع الجوار

طهران /12 ايلول / سبتمبر/ ارنا - قال رئيس مكتب الرئيس الايراني محمود واعظي خلال لقائه اليوم الاربعاء الرئيس التركماني قربانقلي بردي محمد اوف ان طهران ادرجت ترسيخ العلاقات مع الجوار خاصة عشق اباد ضمن سياساتها الاستراتيجية.

وقال واعظي في اللقاء ان طهران مستعدة لتجنيد جميع طاقاتها لتنمية العلاقات مع الدولة الجارة والشقيقة تركمنستان.
واشار الي تشديد النزعة التطرفية في المنطقة وقال انه من اجل صون السلام والاستقرار في المنطقة فمن الضروري ان يقوم البلدان بتنمية تعاونهما واستخدام امكانياتهما في مكافحة الارهاب.
من جانبه اكد الرئيس التركماني علي تنمية العلاقات الشاملة بما فيها العلاقات الاقتصادية بين البلدين معربا عن ارتياحه لتطوير العلاقات السياسية الثنائية.
واكد الرئيس محمد اوف علي ضرورة الاستفادة من طاقات البلدين خاصة في القطاع الاقتصادي والنقل والثقافة وقال ان ايران تمتلك قدرات وطاقات لازمة لتلبية متطلبات تركمنستان من الناحية الاقتصادية والتجارية مشددا علي اهمية التعاون الاقتصادي الثنائي في بحر قزوين.
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واعظي: سياسة ايران الاستراتيجية، ترسيخ العلاقات مع الجوار

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