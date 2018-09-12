السجن 5 اعوام لرئيس مكتب الرئيس الايراني السابق

طهران / 12 ايلول / سبتمبر / ارنا – اعلن رئيس العدلية في محافظة طهران 'غلامحسين اسماعيلي' عن ادانة رئيس مكتب رئيس الجمهورية 'اسفنديار رحيم مشائي' واصدار حكم قضائي بسجنه لفترة 5 اعوام.

وفي تصريح للصحفيين اليوم الاربعاء، قال اسماعيلي ان مشائي كان قد اتهم بـ 'التجمع والتواطؤ لارتكاب جريمة ضد الامن القومي'، وايضا 'الترويج ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية، والاساءة الي المسؤولين في جهاز القضاء خلال اداء مهامهم'.
واضاف رئيس دائرة العدل في ايران، ان مستشار رئيس الجمهورية السابق 'علي اكبر جوانفكر' ايضا ادين بذات الاتهام (التواطؤ لارتكاب الجريمة ضد الامن القومي الايراني)؛ وعليه فقد صدر ضد الاخير حكم بالسجن لفترة 4 اعوام.
ولفت المسؤول القضائي الايراني الي ان الاحكام الصادرة علي مشائي وجوانفكر قابلة للاستئناف لدي الجهات القضائية المعنية؛ مردفا انه ينبغي علي المدانين تقديم الطعون خلال فترة لا تزيد عن 20 يوما.
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السجن 5 اعوام لرئيس مكتب الرئيس الايراني السابق

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