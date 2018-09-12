مراجع الدين يدعون الي نبذ الخلافات ومعالجة المشاكل الاقتصادية

وأفاد المركز الاعلامي للحوزة العلمية الاسلامية بمحافظة قم المقدسة (وسط)، ان مراجع الدين اية الله ناصر مكارم الشيرازي، واية الله حسين نوري همداني، واية الله جعفر سبحاني، استقبلوا اليوم الاربعاء رئيس واعضاء لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري الاسلامي.

واشار اية الله ناصر مكارم الشيرازي خلال اللقاء الي الاضرار الناجمة عن المشاكل (الاقتصادية) الراهنة علي الصعيد الامني في البلاد؛ مؤكدا ان الامن يضطلع بدور اساسي في كافة البلدان وان انعدام الامن يؤثر سلبا علي الظروف الاقتصادية والثقافية والسلوك المجتمعي.

ودعا المرجع الديني المسؤولين البرلمانيين الي تعزيز دور الثقافة والجانب المعنوي لضمان معالجة الكثير من المعضلات وسدّ الثغرات الراهنة في المجتمع.

وفي جانب آخر من تصريحاته، تطرق اية الله مكارم الشيرازي الي موضوع انضمام ايران الي 'اتفاقية مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب' (FATF )؛ واذ اكد علي ضرورة اقتلاع جذور تمويل الارهاب، لفت الي اهمية تحديد معايير الارهاب وازالة الضبابية في هذا الخصوص من بنود الاتفاقية.

واردف القول، انه ليس معلوما بان هؤلاء الذين يصفون الحرس الثوري والحشد الشعبي وحزب الله بالارهاب، ان يطلقوا صفة الارهاب علي داعش والنصرة والقاعدة ايضا.

والملاحظة الاخري، بحسب راي المرجع الديني اية الله مكارم الشيرازي، فيما يخص اتفاقية FATF يعود الي موضوع الرقابة علي المعلومات المصرفية؛ مبينا انه لم يتم في هذه الاتفاقية ايضا تحديد الجهة المعنية بهذه الرقابة، وبما يستدعي اجراء دراسة دقيقة لازالة هذه الشبهات واضفاء الشفافية عليها.

الي ذلك قال المرجع الديني اية الله حسين نوري همداني ان الظروف الراهنة علي الصعيد الاقتصادي لن تقتصر علي الحظر وموضوع الاتفاق النووي فحسب وانما يبنغي التركيز علي الاسباب الداخلية ايضا لتحديد جذور هذه المعضلات.

ودعا اية الله نوري همداني اعضاء لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري الاسلامي الي اتخاذ خطوات عملية لحل المشاكل وتجاوز التحديات ونبذ الخلافات لبلوغ النجاح في هذا السياق.

واشار الي ان اللجنة النيابية للامن القومي مطالبة بتوظيف طاقاتها وبذل الجهود للدفاع عن اقتدار الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وتابع قائلا، ان الجانب الاهم في موضوع التشريع لهذه المعضلات يعود الي فرض الاجراءات الرقابية علي تنفيذ القوانين بصورة جادة وسليمة.

وتعليقا علي اعادة النقاش حول اتفاقية FATF في البرلمان، اكد المرجع الديني علي المسؤولين باجراء دراسة دقيقة وجادة حول هذه الاتفاقية؛ و وضع هذه القاعدة نصب اعينهم بان الجمهورية الاسلامية الايرانية لن ترضخ للسلطة وستواصل مسارها نحو التقدم والاقتدار.

من جانب اخر، اكد المرجع الديني اية الله جعفر سبحاني خلال استقباله اعضاء رئيس واعضاء لجنة الامن القومي النيابية، علي اهمية الامن في البلاد.

ودعا اية الله سبحاني اعضاء اللجنة النيابية الي مراقبة اداء المسؤولين في وتحذيرهم بعدم الاخلال في المهام الموكلة اليهم، من اجل المضي قدما نحو حل المشاكل الراهنة في البلاد.

كما شدد المرجع الديني ضرورة الدفاع عن مكانة الجمهورية الاسلامية في الصعيد الدولي والتصدي للمؤامرات التي ترمي الاساءة الي قداسة البلاد وصفوه.

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